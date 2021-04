62-årig mand afviser hærværk mod klitområder, mens 39-årig medtiltalt erkender brud på naturbeskyttelseslov.

En nordjysk erhvervsmand, der anklages for at have skamferet to klitområder ved Sønderstrand i Skagen, nægter sig skyldig.

Det har manden - Hans Andersen - oplyst via sin advokat ved retsmødets begyndelse onsdag formiddag i Retten i Hjørring.

En 39-årig medtiltalt, der anklages for at have foretaget udjævningen af klitterne med en gummiged, nægter sig skyldig i anklagen om groft hærværk.

Men han erkender at have overtrådt naturbeskyttelsesloven. Her er strafferammen betydeligt lavere end straffelovens paragraf om groft hærværk.

Manden har ifølge sin advokat ingen indvendinger imod anklagemyndighedens krav om konfiskation af 10.000 kroner.

Det er et beløb, der ifølge anklageskriftet udgør fortjenesten ved at have udført arbejdet i klitterne med en gummiged.

Det er anklagemyndighedens opfattelse, at Hans Andersen opfordrede den medtiltalte til at foretage den ulovlige regulering af de fredede klitter.

De to tiltalte har endnu ikke udtalt sig i retten. Det ventes først at ske senere på dagen.

Specialanklager Jan Østergaard har indledt retsmødet med at fremlægge sagen.

Det var Frederikshavn Kommune, der anmeldte sagen til politiet efter hændelsen 26. oktober 2019.

Ifølge kommunens anmeldelse var der sket en kraftig terrænregulering.

Ved hjælp af tunge maskiner var der "skrællet" én til halvanden meter af to klitområder, fremgår det ifølge anklageren af anmeldelsen.

Kommunen anslår, at der er flyttet mellem 3000 og 3500 kubikmeter sand.

Hans Andersen, der har en sommerbolig med udsigt ud over stranden, har over for lokale medier bekræftet, at han er involveret i sagen.

Han har udtalt, at han muligvis kan have "sået et frø" hos den medtiltalte.

Han bestrider dog, at der er tale om sandmængder i den størrelsesorden, som kommunen hævder.

Det fremgår af anklageskriftet, at skaderne beløber sig til 447.000 kroner. Kommunen har siden hændelsen genetableret klitområdet.

Retten har afsat tre dage til behandling af sagen og ventes at afslutte sagen på fredag.

/ritzau/