En større mængde sand og beplantning blev flyttet, da fredet klit ved Skagen Sønderstrand blev ødelagt i 2019.

En 61-årig erhvervsmand fra Aalborg og en 39-årig mand skal til april for retten i en sag, hvor de anklages for at have ødelagt en fredet klit ved Skagen Sønderstrand.

Det oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse mandag. Mændene er blevet tiltalt for groft hærværk og for at have overtrådt flere bestemmelser i Naturbeskyttelsesloven.

Ifølge anklageskriftet var det den 39-årige, der 26. oktober 2019 på foranledning af den 61-årige flyttede en større mængde sand og beplantning med en læssemaskine.

Der skete ifølge anklagemyndigheden skader for cirka 447.000 kroner.

Den 61-årige mand, der er en kendt erhvervsmand fra Aalborg, har tidligere fortalt til Nordjyske, at det aldrig har været hans mening, at gummigeden skulle grave i klitterne.

»Jeg har hverken kørt gummigeden eller direkte beordret den til arbejdet. Jeg erkender dog, at uden mig var det aldrig sket, og derfor vil jeg gerne undskylde det skete.«

»Hvis retten til sin tid – og i rette sammenhæng – kommer frem til, at der er sået et frø fra min side, påtager jeg mig selvfølgelig det fulde ansvar,« skrev han til avisen.

Han fortalte videre, at han og familien har haft sommerhus i Skagen i 10 år.

»Vi har en fin udsigt over Sønderstrand, og den er hverken blevet værre eller bedre, efter en gummiged tilfældigt en tidlig lørdag morgen 26. oktober 2019 skubbede sand fra toppen af nogle klitter ned mellem klitrækkerne,« lød det.

De to mænd er ud over at have begået groft hærværk af betydeligt omfang tiltalt for at have 'forvoldt skade på landskabelige og kulturhistoriske værdier af betydning for almenheden'.

Og det er sjældent, at der sker tiltale efter den paragraf.

»Det er ikke så tit, at der bliver rejst tiltale efter den paragraf, men vores vurdering er, at klitterne i Skagen er helt særegne og har en helt særlig betydning i den danske kulturhistorie, og derfor har vi valgt også at tage den paragraf i brug,« siger specialanklager Jan Østergaard.

»Det er nogle alvorlige forhold, der er rejst tiltale for, og derfor vil vi kræve fængselsstraf, hvis de tiltalte bliver dømt efter anklageskriftet.«

Selv om den ødelagte klit ligger i Nordjyllands Politis kreds, behandles sagen af Østjyllands Politi. Det skyldes et spørgsmål om inhabilitet.

Retssagen er sat til 7.-9. april i Retten i Hjørring.

