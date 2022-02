Politiet er bar bund i sag om forsvunden 22-årig. Nu tilkaldes erfarne efterforskere.

Mia Skadhauge Stevn har været forsvundet siden søndag morgen, hvor hun sidst blev set, da hun steg ind i det, politiet formoder er en pirattaxa.

Men på trods af at politiet har fået over 400 henvendelser, står de på bar bund i sagen. Derfor har politiet tilkaldt forstærkninger.

»Vi har indkaldt adskillige politifolk og erfarne efterforskere til at kortlægge sagen. Og vi er fortsat særdeles interesserede i at få identificeret den personbil, som Mia kørte væk i klokken 06.09 søndag morgen,« siger vicepolitiinspektør Frank Olsen.

22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt tidlig søndag morgen efter en bytur i Aalborg. Foto: Privatfoto Vis mere 22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt tidlig søndag morgen efter en bytur i Aalborg. Foto: Privatfoto

Det har ikke været muligt at klarlægge Mia Skadhauge Stevns færden, efter hun steg ind i den mørke personbil, der samlede hende op foran Netto på Vesterbro. Her kørte den sydpå, men er indtil videre sporløst forsvundet.

»Det er klart, at vores bekymring er stigende, som timerne går. Vi frygter, at Mia er blevet udsat for en forbrydelse,« siger vicepolitikommissæren.

Nordjyllands Politi appellerer stadig til offentligheden om at gemme eventuelt videomateriale, der er optaget i tidsrummet 03.00-06.00 søndag 6. februar.

Desuden understreger politiet, at unge mennesker, der har været i Jomfru Ane Gade natten mellem 5. og 6. februar, kan have information, der kan have stor betydning for efterforskningen.

»Hvis der er nogen gæster i nattelivet, der har taget festbilleder særligt nede omkring enden af Jomfru Ane Gade, og Ved Stranden søndag morgen fra kl. 05.00 og frem til 06.00, så er vi stadig særdeles interesseret i at se dem – de kan rumme informationer af væsentligt betydning for vores efterforskning,« slutter Frank Olesen.