I to år har en skandalesag kastet skygger over anklagemyndigheden. Nu skal sagen for retten.

Gennem 16 år havde Trine Outzing Sorgenfri sin jævnlige gang i danske retsbygninger. På arbejde som anklager. Men når hun fredag møder op i Retten på Frederiksberg, er det i rollen som tiltalt.

Det er netop i sin funktion som anklager, at hun har brudt loven, mener hendes egen tidligere chef, Rigsadvokaten.

Den 45-årige kvinde er blandt andet anklaget for at have forsøgt at få politifolk til at afgive falsk forklaring i retten for at få personer dømt for handel med hash på Christiania.

Derudover er hun anklaget for at have misbrugt sin stilling ved at dække over de samtaler, som hun havde haft med de politifolk, som hun er anklaget for at påvirke.

Det er næppe nogen overdrivelse at sige, at sagen har rystet anklagemyndigheden.

- Vi har aldrig hørt om en lignende sag i anklagemyndigheden, sagde rigsadvokat Jan Reckendorff, der i april blev rejst tiltale i sagen.

Hele sagen udspringer af en stor politiaktion på Christiania kaldet "Nordlys" tilbage i 2014. Sagen førte til, at i omegnen af 80 personer blev dømt for organiseret hashhandel.

Flere af de dømte valgte at anke til Østre Landsret, og det var i forbindelse med en ankesag, at sagen for alvor begyndte at rulle.

Statsadvokaten i København satte i efteråret 2016 Trine Sorgenfri af sagen. Og ved et retsmøde 3. oktober 2016 var det i stedet for Sorgenfri vicestatsadvokat Anders Riisager, som mødte i retten.

Her fortalte han, at der var opstået tvivl om anklagerens habilitet. Ved et senere retsmøde fremlagde Riisager mailkorrespondance mellem Sorgenfri og politifolk, som skulle vidne i retten.

Anklagemyndigheden selv mener, at Sorgenfri direkte har forsøgt at påvirke politifolkene, og det er forbudt. En vidneforklaring skal være umiddelbar - ikke forberedt.

Trine Sorgenfri har under sagen nægtet sig skyldig i anklagen mod hende.

Under efterforskningen har en anden erfaren anklager også været sigtet. Men Rigsadvokaten fandt ikke, at hun havde begået noget strafbart. Så hun blev ikke tiltalt.

Anklagemyndigheden oplyser, at sagen har haft et personaleretligt forløb, men vil ikke oplyse, hvad det er endt med.

Ritzau er dog bekendt med, at den pågældende igen arbejder som anklager.

Trine Outzing Sorgenfri er ifølge sin profil på det digitale netværk LinkedIn fratrådt sin stilling i anklagemyndigheden og er nu jurist i Københavns Kommune.

