I 52 ud af 67 retssager har den dømte voldtægtsmand kendt sit offer i mere eller mindre grad. Det viser B.T.s gennemgang af omkring halvandet års voldtægtsdomme fra landets byretter i serien #Voldtaget. Og netop de sager er svære at fælde dom i.

Hvis man ser bort fra sager om overgreb mod børn (28 i B.T.s gennemgang), er de hyppigste former for voldtægter - kontakt- og parvoldtægt. Det kan være en ægtefælle, en ekskæreste eller et bekendtskab, hvor en situation udvikler sig til voldtægt.

Kontakt- og parvoldtægter er også de typer, der kan være sværest at dømme den tiltalte i. Det fortæller en række eksperter til B.T.

Fakta De fire voldtægtstyper I denne serie har vi taget udgangspunkt i fire forskellige voldtægtstyper, når vi har kodet dataene. De første tre er domstolens egne definitioner. Overfaldsvoldtægt Ved overfaldsvoldtægt forstås voldtægt af en person, som gerningsmanden ikke kender eller kun har et yderst perifert kendskab til. Og hvor der ikke forud for voldtægten har været samvær af den karakter, der er beskrevet nedenfor under kontaktvoldtægt. Kontaktvoldtægt Ved kontaktvoldtægt forstås det, der på engelsk kaldes ’date rape’, altså situationer, hvor parterne umiddelbart inden voldtægten har været sammen på en måde, som kunne være optakt til en seksuel kontakt. Kontaktvoldtægten kan også begås af kolleger og venner, hvor der ikke nødvendigvis har været en optakt til en seksuel kontakt. Parvoldtægt Ved parvoldtægt forstås voldtægt mod en nuværende seksuel partner og voldtægt mod en tidligere seksuel partner. Pædofili Når en voksen voldtager et barn under 15 år.

Ud over det faktum, at et fåtal voldtægtssager kommer for retten, er det ikke unormalt, at det i sidste ende er offers ord mod gerningsmandens ord, der skal afgøre sagen i retten. Det kan gøre anklagemyndighedens opgave særdeles svær frem for sager om eksempelvis overfaldsvoldtægter, hvor det største problem oftest er at identificere og anholde gerningsmanden.

Samtykke til samleje

Det mener pensioneret vicestatsadvokat Anne Birgitte Stürup.

»Det er svært at løfte bevisbyrden i sager, hvor tiltalte og offers forklaringer virker troværdige, og begge indrømmer, at der har været samleje. Anklagemyndigheden skal kunne påvise, at den tiltalte vidste, at det var et ufrivilligt samleje. Det er ikke, fordi man ikke tror på kvinden, og man ville aldrig tale om falsk anmeldelse, men hvis man ikke kan løfte bevisbyrden mere end 50 procent, så skal tiltalte frifindes,« siger hun til B.T.

Fakta #Voldtaget B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark. Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene. Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom. Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, og hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere. I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt danmarkskort, der viser samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden. I begrebet voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme eller delvist betingede fængselsdomme, samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende – såkaldte § 68-70-sager.

Netop dette kan være en af årsagerne til, at der er så høj en frifindelsesprocent i voldtægtssager (19 procent) sammenlignet med andre former for kriminalitet (3 procent).

Af selvsamme årsag mener den tidligere vicestatsadvokat, at man bør se mod Sverige.

»Jeg er fortaler for, at man er nødt til at sikre sig samtykke til et samleje. At voldtægt også er et samleje uden samtykke. Derfor synes jeg, det er på høje tid, at politikerne beder Straffelovrådet om at undersøge og komme med en udtalelse om, hvad der kan lade sig gøre. Det er utilfredsstillende, at man årti efter årti har denne situation. Jeg ville mene, at det var fornuftigt at gøre samleje med en, som ikke aktivt har sagt ja, strafbart.«

Voldtægter er forskellige

B.T. har tidligere kunnet beskrive, hvordan store mørketal i voldtægtssager er noget, som myndighederne kæmper med. Det Kriminalpræventive Råd anslår, at op mod 4.700 kvinder årligt voldtages eller forsøges voldtaget, mens anmeldelser tælles i hundreder.

Fakta Få hjælp Har du været udsat for et seksuelt overgreb og har brug for professionel hjælp? Så kan du kontakte enten Center for Voldtægtsofre ved Aarhus Universitetshospital eller Center for Seksuelle Overgreb ved Rigshospitalet. Aarhus: Ring 7846 3543 ved akutte sager – 7846 4835, hvis du har øvrige spørgsmål. København: Ring 3545 4085 (mandag til fredag 09.00-12.00, onsdag lukket). Der kan lægges besked på telefonsvareren.

Og statsadvokat hos Rigsadvokaten, Jens Røn, erkender også over for B.T., at særligt voldtægter er et svært område at løfte bevismæssigt.

»Voldtægtssager kan være meget forskellige. Og der kan være forskellige bevisproblemer, som der ikke er i andre sager. Der er måske ikke andre vidner, der kan forklare, hvad der er sket, end de to personer, der har været til stede.«

Det er et skøn, professor i strafferet ved Københavns Universitet Jørn Vestergaard deler:

»Det gennemgående problem med bedømmelsen af sådanne sager (kontaktvoldtægt, red.) er, at kvinden med al ret kan have følt sig tvunget, men at manden har oplevet samværet som frivilligt,« sagde Jørn Vestergaard til B.T.

Herunder kan du se B.T.s interaktive kort over voldtægtsdomme. Du kan navigere rundt i kortet og læse om hver enkelt dom.

Har du været udsat for et seksuelt overgreb, og kunne du have lyst til at dele din historie. Så kontakt B.T.s journalister på bopo@bt.dk, jepa@bt.dk eller cweb@bt.dk.