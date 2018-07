»Hvorhenne? Her?«

Sådan lyder reaktionen fra alle undtagen en enkelt, da B.T. er rundt og tale med beboerne i bebyggelsen Holtbjerg på Thyrasvej i det sydøstlige Herning. Et område, der er på regeringens såkaldte ghettoliste med prædikatet 'udsat'.

Det er lige her bag døren til en lejlighed i en af yderblokkene, at en 19-årig kvinde ifølge politiet er blevet udsat for en stærkt fornedrende og afskyvækkende voldtægt begået af fire mænd i alderen 23-26 år.

Men kun få af dem, vi møder, er klar over, dels at det overhovedet er sket, dels at det er foregået lige her, hvor de selv bor.

28-årige Sanne Brun, som har boet på Holtbjerg gennem flere år, ved godt besked om den usædvanligt grove forbrydelse, som politiet offentliggjorde detaljer om mandag.

»Jeg hørte det i radioen, og så har jeg set en ophidset debat om det på Facebook. Der er folk helt oppe at køre. Indtil nu synes jeg ikke, jeg har oplevet noget særligt voldsomt, mens jeg har boet her. Men det her - det er voldsomt,« siger Sanne Brun, som indtil for nylig var ansat på Hotel Scandic.

Hun har gennem en periode løbetrænet hver aften og bruger stierne omkring de gul-røde blokke. Ind imellem har hun følt sig en anelse utryg, når en masse unge mænd har fulgt hende med øjnene. Men ikke mere end at hun har trænet videre.

»Det er selvfølgelig noget, man tænker lidt over, når man løber forbi, og der er mange samlet udenfor. Men de har aldrig råbt efter mig eller noget,« siger hun.

Bjarne Nielsen, 33 år og skraldemand, har boet i en af de yderste blokke på Thyrasvej gennem ti år. For nylig har han sagt sin 85 kvadratmeter lejlighed til 3.900 kroner op for snart at flytte i rækkehus.

»Jeg har hørt om voldtægten, men jeg var ikke klar over, at det er her. Før jeg flyttede ind, havde jeg hørt, at det var et sted, hvor der tit var uro og ballade. Jeg synes nu ikke, det er galt. Min underbo er blevet hentet af politiet et par gange, men ellers er det ret stille og roligt. Man kan dog godt se, at kommunen ikke gør meget for at holde bygningerne ved lige. Mens jeg har boet her, er endegavlene som det eneste blevet renoveret, men det var kommunen nødt til, for der var gået skimmelsvamp i det,« fortæller Bjarne Nielsen.

Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Foto: Jens Anton Havskov

Ligesom Sanne Brun takker han pænt nej til at stille op til et foto. Samme venlige afslag får vi fra en somalisk kvinde, en arabisk mand og hans ven. Alle siger, de ikke kender til det grove sexovergreb, hvor en 19-årig kvinde den 8. december i fjor blev offer for anden form for voldtægt end samleje begået af fire mænd, som optog forbrydelsen og sendte fotos og film rundt til en bredere personkreds via Snapchat.

Ifølge anklageskriftet i sagen, der behandles i et nævningeting ved Retten i Herning om to uger, blev kvinden før overgrebet dopet, så hun ikke kunne kæmpe imod. Derefter forulempede de fire mænd hende med tvunget oralsex og stak genstande op i hendes underliv.

Bebyggelsen Holtbjerg i Herning, hvor sexovergrebet mod den unge kvinde ifølge politiet fandt sted, er på regeringens lsåkaldt ghettoliste med prædikatet »udsat«. Foto: Jens Anton Havskov Vis mere Bebyggelsen Holtbjerg i Herning, hvor sexovergrebet mod den unge kvinde ifølge politiet fandt sted, er på regeringens lsåkaldt ghettoliste med prædikatet »udsat«. Foto: Jens Anton Havskov

Alle tiltalte nægter sig skyldige.

Tre af mændene er udenlandske statsborgere. Udover årelange fængselsstraffe nedlægger anklagemyndigheden for de tres vedkommende påstand om udvisning af Danmark og indrejseforbud for bestandigt.