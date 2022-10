Lyt til artiklen

Et voldsomt solouheld førte tidligt tirsdag morgen til, at en mand nu ligger indlagt i 'svært tilskadekommen' tilstand.

Nu viser det sig, at den bil, han kørte i, var blevet brugsstjålet.

Det fortæller vagtchefen hos Fyns Politi, Kenneth Taanquist:

»Vi har fundet ud af, at bilen var blevet brugsstjålet i Odense i løbet af natten,« forklarer han.

»Den blev ført af en mand på mellem 25 og 30 år, som vi ikke kender identiteten på. Han er svært tilskadekommen.«

Da bilen er stjålet, kan den umiddelbart ikke hjælpe politiet med at finde frem til identiteten på føreren, der forulykkede kort efter klokken 04 tirsdag morgen på Slettensvej ved Otterup.

»Vi ved på nuværende tidspunkt kun, at der er tale om et solouheld, hvor køretøjet rammer et træ,« forklarede vagtchef Milan Seyfabad tidligere på morgenen til B.T.

Den tilskadekomne mand blev efterfølgende indlagt på Odense Universitetshospital i kritisk tilstand.

Vagtchef Kenneth Taanquist forklarer, at politiets arbejde lige nu går på at finde frem til mandens identitet – så hans pårørende også kan blive underrettet.

»Vi har en mistanke om, at han kan have været spirituspåvirket, så vi har udtaget en blodprøve, og så skal vi prøve at belyse, hvad der helt præcist er sket,« fortæller han.

B.T. følger sagen.