Det er endnu ikke lykkedes politiet at finde den savnede mand Mariusz Odyjas, der har været væk siden søndag.

Derfor har Sydøstjyllands Politi nu udsendt et mere detaljeret signalement af manden.

Mariusz Odyjas, der har polske rødder, blev første gang efterlyst offentligt sent torsdag aften.

»Vi efterlyser Mariusz, der ikke er set siden søndag middag, hvor han ifølge et vidne har forladt hjemmet i Kolding i nedtrykt sindstilstand,« lød det i den forbindelse i et tweet fra politikredsen.

Nu har politiet kort efter klokken 10 fredag formiddag udsendt en pressemeddelelse om sagen.

I den beskrives den savnede mands tatoveringer mere detaljeret.

I tweetet torsdag aften lød det, at Mariusz 'har tatoveringer på begge øjenlåg og over det ene øje'.

Af pressemeddelelsen fremgår det, at tatoveringen over venstre øje lyder 'HATE/LOVE'.

Derudover har han også har tatoveringer på sin brystkasse og sine arme, oplyses det.

Den savnede mand, der er 38 år, er desuden 175 centimeter høj, har kort, mørkeblondt hår med høje tindinger og beskrives som værende muskuløs af bygning.

Han blev sidst set i området omkring sin bopæl på Haderslevvej i Kolding.

Hvis du ved noget om, hvor han kan være, beder Sydøstjyllands Politi om, at du ringer på telefonnummer 1-1-4.