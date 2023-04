Lyt til artiklen

Københavns Politi leder i øjeblikket efter den savnede mand Silas Hansen.

Han er sidst set ved sin bopæl i Valby onsdag formiddag.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

»Har man kendskab til Silas' færden, bedes man kontakte os med det samme på 1-1-4,« lyder det fra politiet.

I tweetet opfordrer Københavns Politi også til, at man deler opslaget:

»Tak for hjælpen,« lyder det.