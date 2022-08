Lyt til artiklen

En helikopter er fra morgenstunden på vej for at hjælpe politiet med at lede efter en kvinde, der har været savnet siden mandag eftermiddag.

Der gik den 67-årige Jensine, der er svært dement, fra sin bopæl på Fjordparken ved Hvalpsund.

Det fortæller vagtchefen ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen, tidligt tirsdag morgen til B.T.

Mandag aften delte politikredsen en efterlysning af den savnede kvinde, men det har endnu ikke ført til, at hun er blevet fundet.

»Vi mangler hende endnu, og derfor ønsker vi også borgernes hjælp til at finde hende,« forklarer Jesper Sørensen.

Den 67-årige kvinde er ikke set siden klokken 16 mandag eftermiddag – og politiet vil af den grund gerne høre fra folk, der har eller kan have set hende derefter.

»Opfordringen er også til borgerne, der bor i området, at de gerne må kigge i deres egne haver, garager, udhuse og lignende, hvis hun skulle have søgt derind,« forklarer vagtchefen.

»Vi søger stadig efter hende. Vi har en frisk helikopter på vej derud, og vi forventer, den ankommer her klokken 06.«

Også hjemmeværnet forventes at komme til at hjælpe i eftersøgningen – blandt andet med at lede i bymæssig bebyggelse og i haver i området.

Jensine, der er svært dement og kan have svært ved at finde hjem, beskrives som 160 centimeter høj, almindelig af bygning og med gråt hår.

Hun er iført en grøn sommerjakke, lyse cowboybukser og er godt gående.

Hvis du har set Jensine, vil politiet gerne høre fra dig på telefon 114.

B.T. følger sagen.