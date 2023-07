Ingen har set ham siden lørdag aften klokken 22.30.

Politiet opfordrer borgerne i området ved Jels til at tjekke deres videoovervågning, samt haver, udhuse og andre mulige findesteder i et forsøg på at finde ham.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Siden midnat lørdag har politiet ledt efter en 71-årig mand ved navn Knud Erik i Jels og omegn.

»Den 71-årige kom ikke hjem, efter han sent lørdag havde været til Vikingespil i Jels, hvor han forlod stedet på sin firehjulede gråmetallic el-scooter, der har en del gaffatape på,« lyder det.

Den savnede mand, der blev efterlyst offentligt søndag, beskrives som 165 centimeter høj, kraftig af bygning og iført en mørk jakke og grå joggingbukser.

»Han forlod Jels Vikingespil, før det var slut, og kørte fra stedet på sin el-scooter med retning mod Langagervej i Jels,« oplyser politiet.

Han blev sidst set ved OK-tanken i Jels omkring klokken 22.30.

Politiet har fået dette billede af manden fra lørdag aften. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi Vis mere Politiet har fået dette billede af manden fra lørdag aften. Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

Både patruljer, hunde og en helikopter har været i gang under eftersøgningen.

I et forsøg på at finde ham opfordrer Syd- og Sønderjyllands Politi borgere i området til at tjekke deres haver, udhuse og andre mulige findesteder.

El-scooteren kan køre op til 20 kilometer på en opladning, oplyses det.

Hvis du bor i nærområdet og har videoovervågning, vil politiet også meget gerne have dit videomateriale fra klokken 22.00 lørdag aften og frem for at se, om den savnede mand dukker op på billederne.

»Hvis du ser en forladt gråmetallic, firehjulet el-scooter, vil politiet også meget gerne høre fra dig,« lyder det.

Du kan kontakte politiet på telefonnummer 1-1-4.