Den seneste tid har B.T. kunnet fortælle, hvordan flere biler i det aarhusianske har fået knust deres bilruder.

Først havde flere end 15 biler fredag 11. marts fået smadret ruderne omkring Herluf Andersens Plads og Brendstrupvej i Aarhus N. Siden fulgte seks biler trop, da de havde fået deres ruder smadret onsdag 16. marts på Havreballe Skovvej.

Senest B.T. kunne fortælle om hærværket 23. marts, hvor det var gået ud over 19 biler. Især Porsgrunnsvej har været særligt udsat, idet der på under et døgn var anmeldt otte sager.

Men nu er der igen nyt omkring massehærværket.



Onsdag morgen 30. marts omkring klokken 8 kørte en patrulje fra Østjyllands Politi til en parkeringsplads på Göteborg Allé i Aarhus N efter anmeldelser om, at flere biler havde fået knust en siderude.

Mindst fem biler havde i løbet af natten og morgenen fået smadret en rude, hvorefter gerningsmanden havde rodet bilen igennem.



Natten til torsdag klokken 00.25 kom der igen anmeldelser om tyverier fra biler – denne gang fra Olof Palmes Allé i Aarhus N.

Her var det gået ud over to biler, der holdt parkeret på stedet.

En af bilejerne havde hørt alarmen fra bilen gå, og da han gik ud til den, så han, at der var knust en siderude. I bilen ved siden af var ruden også knust, og inde i bilen sad en fremmed mand.



Den handlekraftige borger tilbageholdt manden, mens hans kone kontaktede politiet, der hurtigt sendte en patrulje til stedet.

Idét patruljen kom frem, lykkedes det den 22-årige tilbageholdte mand at vriste sig fri fra borgeren, hvorefter han forsøgte at løbe fra stedet.

En politihund indhentede ham dog hurtigt, og den 22-årige blev anholdt og sigtet for forsøg på tyveri ved at have knust ruder i de to biler. Der var umiddelbart ikke stjålet noget.

Men det er uvist, om sagerne hænger sammen.

Den 22-årige, der blev sigtet for de to forsøg på biltyverier, er ikke sigtet for sagerne fra Göteborg Allé, og man ved derfor ikke, om der er forbindelse mellem sagerne.



En borger på Göteborg Allé så omkring klokken 6.00 torsdag morgen en mand, der stod og kiggede ind af en knust bilrude, og da borgeren kontaktede ham, gik han hurtigt fra stedet. Den mand, vil politiet gerne i kontakt med.



Borgeren har givet følgende signalement af manden – et signalement, der i øvrigt ikke passer på den anholdte fra Olof Palmes Allé:

Mellemøstlig af udseende, brun i huden

Cirka. 25-35 år

Cirka. 170-175 cm

Iført sort softshell, hættetrøje og pandelampe

Talte dansk med accent

Oplysninger i sagen kan gives til politiet via 114.