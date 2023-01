Lyt til artiklen

Det er tvivlsomt, hvor meget en 48-årig mand fra Humlebæk kan huske fra sit ophold i Holbæk torsdag.

Men politiet i Holbæk glemmer ham næppe foreløbig.

Den 48-årige nordsjællænder blev onsdag aften fundet sovende på Roskilde Bibliotek. Han var kraftigt påvirket af spiritus og blev derfor indlagt på Holbæk Sygehus, fremgår det af døgnrapporten hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Klokken 11.22 torsdag modtog politiet en anmeldelse fra personalet i Føtex i Holbæk. De mente, at en fuld mand iført hospitalstøj havde stjålet fra butikken.

Politiet rykkede ud, og det viste sig, at det var den 48-årige mand, der blev bragt tilbage til sygehuset.

Her blev han dog ikke særlig længe.

Klokken 13.06 måtte betjente igen ud og lede i Smedelundsgade i Holbæk efter en mand i hospitalstøj, der var mistænkt for at have stjålet en flaske vin fra et nærliggende supermarked. Det viste sig at være den 48-årige. Han slap dog for en anmeldelse, idet vinen var blevet taget fra ham.

Men endnu engang fik han kørelejlighed med politiet til Holbæk Sygehus.

Klokken 18.09 modtog politiet en ny henvendelse om en barfodet mand iført hospitalstøj, der gik rundt i Smedelundsgade. Det var igen den 48-årige, men denne gang fandt han selv vej tilbage til hospitalet.

Orienteringssansen var til gengæld røget senere på aftenen. Klokken 01.07 natten til fredag fik politiet nemlig en orientering om en konfus mand, der ikke kunne finde vej til Holbæk Sygehus. Han opholdt sig i Slotshaven i Holbæk og var kraftigt påvirket af spiritus.

Politiet valgte at frihedsberøve ham, da de vurderede, at han ikke var i stand til at passe på sig selv.

Efter en lægeundersøgelse blev han bragt til detentionen i Roskilde, hvor han fik lov til at sove rusen ud, hvorefter han blev løsladt fredag.