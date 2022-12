Lyt til artiklen

»Syd- og Sønderjyllands Politi tager sagen meget alvorligt.«

Sådan lyder det fra politikredsen om en anmeldelse, man har modtaget om et muligt tilfælde af ulovlig tvang – og om en video af en dreng, der udsættes for det.

Videoen skulle nemlig – efter sagen er blevet anmeldt – være begyndt at florere blandt elever på skoler i Varde Kommune.

Politiet modtog tirsdag eftermiddag anmeldelsen om mulig ulovlig tvang.

Efterfølgende har man påbegyndt en efterforskning af sagen – men siden skulle en video, hvor en dreng udsættes for ulovlig tvang, være begyndt at florere.

Politiet opfordrer til, at de elever, der modtager videoen, sletter den:

»Politiet har iværksat en efterforskning og sigtet tre drenge for ulovlig tvang,« lyder det i en pressemeddelelse.

»Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer til, at man stopper med at dele videoen og sletter den, hvis man har modtaget den. Forældre opfordres til at tale med børn og unge om digital adfærd,« lyder det videre.