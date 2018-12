To firmaer og tre personer er blevet frifundet for at have aftalt priser på store, offentlige udbud.

Der har ikke været tale om aftalt spil eller kartel i forbindelse med to store entreprenørvirksomheders bud på millionbyggerier i det offentlige.

Retten i Odense har onsdag frifundet de to firmaer, H. Skjøde Knudsen og Jorton, samt tre personer. De var alle tiltalt for mulig kartelaftale ved at udveksle priser forud for at afgive tilbud.

Dermed slipper entreprenørerne for bøder på ni og ti millioner, som anklageren ellers gik efter i sagen. De tiltalte personer undgår også en mulig fængselsstraf.

I sagen var de to konkurrenter H. Skjøde Knudsen og Jorton tiltalt for at dele priser med hinanden, før de begge afgav bud på et byggeri for Syddansk Universitet (SDU) og en isoleringsopgave på en skole i Odense.

Det er Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik), i daglig tale Bagmandspolitiet, som har efterforsket sagen om de aftalte priser.

Tidligere er der i sager om mulige kartelaftaler blevet givet bøder, men Folketinget strammede skruen i 2013 og gjorde det muligt at skærpe straffen til fængsel.

Senioranklager Robert Hansen gik også efter at få to tidligere medarbejdere hos entreprenørerne sendt bag tremmer. Det ville have været første gang, at der i en kartelsag blev givet fængselsstraf.

Det er ikke kun entreprenører, der har været i Søiks søgelys. Også virksomheder og ansatte i nedrivningsbranchen risikerer at blive fældet for kartelaftale og sendt i fængsel.

En sag fra Nordsjælland kører i december ved Retten i Hillerød. Her er en far og datter tiltalt for ulovligt at aftale priser med en konkurrent.

Denne sag er den anden i en stribe sager mod mænd og kvinder i nedrivningsbranchen. I september blev en ældre mand i branchen idømt en bøde på 100.000 kroner, fordi han deltog i en ulovlig prisaftale.

Han slap for at komme i fængsel, da Retten i Holbæk afgjorde sagen.

Både den 76-årige og anklagemyndigheden har dog anket dommen. Sagen kommer for landsretten i næste uge.

/ritzau/