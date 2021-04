39-årig erkender at have ført gummiged i fredede klitter. Det skete på opfordring af erhvervsmand, siger han.

En 39-årig nordjyde, der er tiltalt for groft hærværk på Sønderstrand i Skagen, erkender, at han førte en gummiged i det fredede klitområde i nattens mulm og mørke.

- Jeg var blevet bedt om at skubbe lidt sand, siger han fåmælt i Retten i Hjørring.

Det var den medtiltalte i sagen, erhvervsmanden Hans Andersen, der havde bedt ham om at gøre det, forklarer manden.

Han kender den aalborgensiske erhvervsmand, som han jævnligt har udført entreprenøropgaver for.

Sandflytningen blev udført natten til 26. oktober 2019.

De to aftalte opgaven dagen før, fortæller manden.

Han fik 10.000 kroner i kontanter forud for arbejdet, siger han.

Ifølge den tiltalte var Hans Andersen til stede, da sandet blev flyttet midt om natten.

Erhvervsmanden kom ifølge den 39-årige med anvisninger på stedet om, hvor meget sand der skulle flyttes.

Anklagemyndigheden mener, at der er tale om groft hærværk mod det fredede klitområde.

Den tiltalte siger, at han ikke skænkede det en tanke, at det kunne være ulovligt arbejde, han udførte.

- På daværende tidspunkt tænkte jeg ikke så meget over det. Jeg vidste ikke, det var et fredet område.

Men han erkender, at han "nok burde have undersøgt nogle flere ting".

Inden opgaven blev udført i klitterne, tankede den tiltalte den 18 ton tunge gummiged på en lokal tankstation.

Det blev foreviget af videoovervågning, som sammen med teleoplysninger førte politiet på sporet af manden.

Den 39-årige nægter sig skyldig efter paragraffen i straffeloven om groft hærværk.

Men han erkender, at han har overtrådt naturbeskyttelsesloven ved at have udført regulering af terrænet uden tilladelse

Hans Andersen, der har en sommerbolig med udsigt ud over klitområdet, nægter sig skyldig.

Han har dog tidligere over for lokale medier erkendt at have spillet en rolle i sagen. Han kan muligvis have "sået et frø" hos den medtiltalte, har han udtalt.

Retten skal senere høre hans forklaring. Sagen ventes afsluttet på fredag.

/ritzau/