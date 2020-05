Enlige ulve som den 23-årige mand, der fredag blev sigtet for at planlægge terror i Danmark, er svære at stoppe.

Talrige gange er det lykkes solo-terrorister at begå frygtelige terrorhandlinger i Norden.

Det skyldes, at de enlige ulve er svære for myndighederne at komme på sporet af, forklarer den svenske terrorekspert, Magnus Ranstorp.

»Ensomme ulve er langt mere farlige end terrorgrupper, fordi de handler alene og derfor er sværere at opspore,« siger Magnus Ranstorp.

Omar el-Hussein dræbte to civile og sårede fem politifolk den 14. og 15. februar 2015, inden han selv blev dræbt af politiet. AFP PHOTO / HO / DANISH POLICE Foto: HO Vis mere Omar el-Hussein dræbte to civile og sårede fem politifolk den 14. og 15. februar 2015, inden han selv blev dræbt af politiet. AFP PHOTO / HO / DANISH POLICE Foto: HO

I Danmark slog en ensom ulv til i 2015. Politiet opfangede først, at det tidligere bandemedlem Omar el-Hussein var blevet radikal muslim, da han skød ind gennem vinduerne på Krudttønden med et skarpladt automatgevær.

Omar var på kort tid blevet radikaliseret i fængslet, og han havde ingen kontakt til internationale terrororganisationer.

Og Omar er langt fra den eneste, der har begået solo-terror i Norden. Stort alle vores nærmeste naboer har været ramt af terror udført af personer, der handlede på egen hånd.

Den 7. april 2017 kørte uzbekeren Rakhmat Akilov en stjålet lastbil ned gennem Dronninggatan i Stockholm og tog livet af fem personer, heriblandt en syv år gammel pige.14 andre blev såret.

Rakhmat Akilov bliver anholdt i Marsta nord for Stockholm 7. april, efter at have dræbt fem personer og såret 14 ved at køre en lastbil ned gennem det centrale Stockholm. Foto: SWEDISH POLICE / HANDOUT Vis mere Rakhmat Akilov bliver anholdt i Marsta nord for Stockholm 7. april, efter at have dræbt fem personer og såret 14 ved at køre en lastbil ned gennem det centrale Stockholm. Foto: SWEDISH POLICE / HANDOUT

Rakhmat Akilov havde tidligere arbejdet i byggebranchen, men var blevet fyret, fordi han faldt i søvn på jobbet. Han havde mistet sin opholdstilladelse i Sverige, og skulle forlade landet inden for få uger.

Hans tidligere kollegaer beskrev ham som en stille og rolig person, omend lidt indadvendt, men det viste sig, at han nærede stor sympati for Islamisk Stat.

Han havde tidligere forsøgt at rejse til Syrien og havde opfordret familiemedlemmer i Uzbekistan til at slutte sig til terrororganisationen. Den svenske efterretningstjeneste SÄPO kendte ikke til uzbekeren, og derfor lykkedes det ikke at forhindre terrorangrebet.

Angrebet i Stockholm var udført på samme måde som angrebene i Berlin og i Nice i 2016, hvor henholdsvis 12 og 86 personer døde og mange flere blev såret. Begge angreb blev udført af personer, der handlede alene.

Den afviste marrokanske asylansøger, Abderrahman Bouanane, stak otte mennesker ned om eftermiddagen 18 August 2017. To af hans ofre døde. Foto: LEHTIKUVA Vis mere Den afviste marrokanske asylansøger, Abderrahman Bouanane, stak otte mennesker ned om eftermiddagen 18 August 2017. To af hans ofre døde. Foto: LEHTIKUVA

Ifølge Magnus Ranstorp er der nogle klare tegn, der indikere, at en person er på vej til at blive enlige ulve.

»Der vil være en drastisk ændring i deres adfærd. De vil holde op med at se venner, og de vil måske begynde at fortælle kvinder i deres familie, at de skal begynde at klæde sig på en bestemt måde. De vil normalt også fortælle deres familie, at de er på vej til at gøre noget, selvom de måske ikke siger præcis, hvad de vil gøre,« siger han.

Der skelnes mellem to typer af ensomme ulve. Den ene type har direkte kontakt til internationale terrornetværk og modtager rådgivning fra erfarne terrorister, mens den anden type blot lader sig inspirere af information på hjemmesider og sociale medier.

Netop internettet er et af efterretningstjenestens vigtigste redskaber til at finde de ensomme ulve, inden de slår til.

Den norske terrorist og massemorder Anders Behring Breivik dræbte 77 personer på Utyøya og i Olso den 22. juli 2011. Foto: LISE AASERUD Vis mere Den norske terrorist og massemorder Anders Behring Breivik dræbte 77 personer på Utyøya og i Olso den 22. juli 2011. Foto: LISE AASERUD

»Internettet er det sted, hvor terroristerne søger information til deres planer og søger efter mål, som f.eks. synagoger og lignende. Efterretningstjenesterne bruger algoritmer til at opfange den slags søgninger, men nogle terrorister er dygtige til at skjule deres gøren og laden på internettet ved hjælp af koder,« siger Magnus Ranstorp.

Han nævner den norske terrorist Anders Behring Breivik som et eksempel. Forud for angrebene, der kostede 77 personer livet, var han meget omhyggelig med at skjule sin internetadfærd og sine pengetransaktioner, så myndighederne ikke kom på sporet af ham.

Siden Breiviks massedrab på socialdemokratiske ungdomspolitikere har der været adskillige terrorangreb i udlandet, udført af enlige ulve med højreradikalt eller anti-muslimsk motiv. Angrebene er udført i blandt andet England, Italien, Tyskland og New Zealand

Center for Terroranalyse (CET) vurderer, at truslen for højreradikal terror er stigende herhjemme. I den seneste vurdering er trusselniveauet for den type terror hævet fra 'begrænset' til niveauet 'generel'.