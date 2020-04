Politiet har anholdt en person, som er mistænkt for at ville begå et terrorangreb med militant islamistisk motiv.

Det oplyser Politiet på et pressemøde foran Politigården i København torsdag.

»Han har blandt andet forsøgt at anskaffe sig skydevåben og ammunition med henblik på at gennemføre terrorhandinger,« siger chefpolitinspektør Jørgen Bergen Skov fra Københavns Politi.

Anholdelsen fandt sted klokken 13:51 i København. Aktionen var tæt koordineret mellem Københavns Politi og PET.

11. december foretog politiet 22 anholdelser i en anden storstilet anti-terroraktion. I den sag er flere personer sigtet for at fremstillet bomber og anskaffe skydevåben med henblik på at begå en eller flere terrorhandlinger.

Den anholdte beskrives af politiet som det, der kaldes en 'ensom ulv', en terrorist der planlægger og udfører terrorhandlinger på egen hånd.

»Det er vores formodning, at den pågældende har handlet alene og ikke har noget at gøre med de anholdelser, der blev foretaget i december måned,« siger Flemming Drejer, operativ chef i PET.

Terrorangreb udført af enlige ulve er set flere steder i Europa. I Frankrig og Tyskland har der været angreb, hvor enkeltpersoner angriber tilfældige eller større forsamlinger med knive, skydevåben og køretøjer.

Omar el-Hussein dræbte Finn Nørgaard og Dan Uzan og sårede seks betjente, inden han blev skudt og dræbt af politiet. Foto: HO Vis mere Omar el-Hussein dræbte Finn Nørgaard og Dan Uzan og sårede seks betjente, inden han blev skudt og dræbt af politiet. Foto: HO

Den svenske terrorforsker sammenligner den person, politiet har anholdt torsdag, med Omar el-Hussein, der begik terrorhandlinger i København 14. og 15. februar 2015.

Omar el-Hussein nåede at dræbe to personer og såre seks betjente, inden han selv blev skudt og dræbt af politiet.

I den aktuelle sag holder politiet kortene tæt ind til kroppen. Flere journalister stillede spørgsmål ved torsdagens pressemøde, men politiet fortalte ikke, hvordan de er kommet på sporet af den anholdte.

Ifølge Magnus Ranstorp rejser anholdelsen flere ubesvarede spørgsmål, som er interessante i forhold til at forstå sagen.



»Hvor har vedkommende forsøgt at skaffe våben? Har han haft forbindelser til andre, for eksempel i Syrien? Hvad var målet for angrebet?,« siger Magnus Ranstorp.



På sociale medier har terrororganisationen Isis for nyligt opfordret deres tilhængere til begå terror under corona-krisen, da det vil skabe maksimal kaos i de vestlige lande.