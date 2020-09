En 67-årig enke fra Herning er blevet frarøvet et beløb på flere hundrede tusinde kroner i en grov svindelsag. Men nu har hendes bank valgt at erstatte beløbet.

Og det er ikke bare småpenge. Der er tale om 315.000 kroner, som en svindler formåede at få ud af kvindens konto sidste år.

Svindleren skulle have ringet op til den ældre dame en eftermiddag omkring kl 16.30 og udgivet sig for at være fra kvindens bank, Arbejdernes Landsbank.

Svindleren forklarede kvinden, at hendes konto var blevet hacket, og at hun havde mistet en del penge. Derfor havde han spærret hendes konto. Herefter fortalte svindleren dog, at han kunne nå at få pengene tilbageført, hvis de vel og mærke handlede hurtigt.

Og som man har hørt det mange gange før, tænker du nok, at enken gav sine kontonumre til svindleren. Men så enkelt er det ikke. Svindleren havde nemlig taget en avanceret metode i brug.

Efter først at være lidt skeptisk logger kvinden på sin netbank på sin Ipad. Og gange rigtigt - på en bjælke på skærmen står der, at kontoen er spærret.

Men enken er snu. For at tjekke rigtigheden af den spærrede konto, ringer hun op til kundesupport.

Men pludselig lyder det fra svindleren i røret, at han kan se, hun ringer op til supportafdelingen. Og her lod enken sig overbevise. For hvis han kunne se det, måtte den jo være god nok.

Hun samarbejdede derfor med manden, der ville få det 'stjålne' beløb tilbageført – og det indebar, at hun skulle give ham de firecifret kode, som hun fik sendt på sms. En bekræftelseskode.

Enken var godt klar over, at man i sådanne situationer skal passe på, og at man ikke skal udlevere den kode. Men hele opsætningen for tyveriet var meget overbevisende.

Desværre var den troværdige bankmand bare en svindler. Ingen penge blev ført tilbage, derimod blev der trukket 315.000 kroner.

Mens penge blev trukket og opkaldet med svindleren var slut, blev enken ringet op af en dame, der også foregav at være fra banken. Hun sagde, at banken arbejdede på sagen, og at pengen snart vil være tilbage.

Et opkald, der også var en del af svindelnummeret.

Dagen efter fortalte enken det hele til sin datter, som med det samme anbefalede hende at kontakte sin bank, som desværre bekræftede datterens bange anelser. Enken var blevet udsat for et omfattende svindelnummer.

Men hvordan har svindleren lavet så omfattende et svindelnummer – når enken kunne se på sin netbank, at kontoen var spærret.

Spørger man datteren og enken, har svindlerne hacket både ipad og mobiltelefon, siden de kunne se hendes opkald og få kontoen til at se spærret ud.

Heldigvis har banken nu meldt ud, at hele beløbet – de 315.000 kroner – vil blive erstattet.