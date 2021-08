Udvisningsdømte Jamil og flere andre udsendte afghanere skal hentes tilbage til Danmark, lyder det fra Enhedslisten.

»Det er ekstremt alvorligt, at vi har udsendt mennesker til den visse død,« siger retsordfører Rosa Lund (EL).

Reaktionen kommer, efter at B.T. har skrevet om 27-årige Jamil, der blev tvangsudsendt fra Danmark til Afghanistan 4. juli. Han fortæller, at han for en uge siden blev taget til fange af Taliban og udsat for brutal vold.

I alt har Danmark udsendt 17 personer til Afghanistan i år, og størstedelen af dem blev udsendt, mens Taliban stormede frem i landet. En af de andre udsendte er 23-årige Nabi, som B.T. også tidligere har skrevet om.

Jamil blev udsendt, fordi han var udvist af Danmark i forbindelse med domme for voldtægt og våbenbesiddelse. Trods hans kriminalitet mener Enhedslisten, at han og alle 16 andre udsendte skal hentes retur til Danmark.

»Den her person er dømt og har udstået sin straf. Det, vi har gjort nu, er, at vi har sendt ham i døden. I Danmark har vi altså ikke dødsstraf,« siger Rosa Lund.

Nogle vil mene, at han ligger, som han har redt. Hvorfor mener du, at Danmark skal hjælpe ham?

»Fordi han har udstået sin straf,« siger Rosa Lund.

En del af hans straf var netop udvisning?

»Ja, men ikke udvisning til døden. Det var ikke det, domstolene idømte ham,« siger Rosa Lund.

Flygtningenævnet afgjorde i maj 2020, at Jamil ikke ville være i fare i Afghanistan, og gav ham derfor afslag på asyl. Rosa Lund hæfter sig ved, at han er blevet udsendt på en gammel afgørelse.

»Jeg stoler sådan set udmærket på den afgørelse, som Flygtningenævnet har lavet, men den er jo lavet i 2020. Han er blevet udsendt i juli 2021, hvor situationen ser helt anderledes ud. Det er fuldstændig at have skyklapper på at udsende folk til Afghanistan i juli,« siger hun.

Det er selvfølgelig rigtig grimt, det han har været udsat for. Men vi kan jo ikke garantere for udvistes sikkerhed resten af deres liv Peter Skaarup, DF

Dansk Folkeparti mener modsat ikke, at Jamil skal hentes retur til Danmark.

»Vedkommende har begået alvorlig kriminalitet i Danmark, og det er jo derfor, han er blevet udvist. Når vi udviser pesoner, må vi jo gå ud fra, at myndighederne og domstolene har holdt sig inden for reglerne om udvisning,« siger retsordfører Peter Skaarup (DF).

Danmark må ikke udsende personer, hvis de risikerer at blive udsat for tortur. Her har vi en person, der fortæller, at han er blevet udsat for netop det efter udsendelsen. Hvorfor skal han ikke hentes tilbage?

»Hvis det forholder sig, som du fortæller, er det selvfølgelig rigtig grimt, det han har været udsat for. Men vi kan jo ikke garantere for udvistes sikkerhed resten af deres liv,« siger Peter Skaarup.

Allerede da han blev udsendt, var situationen i Afghanistan under alvorlig forværring. Var det en fejl at udsende nogen til landet på det tidspunkt?

»Jeg kan ikke vurdere, om det var forkert. Jeg kan bare konstatere, at regeringen tilsyneladende har siddet på nogle oplysninger i en lang periode. Om det så skulle have betydet, at han ikke skulle have været udsendt, kan jeg ikke vurdere,« siger Peter Skaarup.

Han henviser til Berlingskes afsløring af, at chefen for de danske styrker i Afghanistan allerede 16. juni advarede om, at den afghanske hær reelt var i opløsning, og at Kabul var omringet af Taleban. Det er endnu uvist, om forsvarsministeren eller udenrigsministeren blev gjort bekendt med oplysningerne.

»Hvis regeringen har vidst i lang tid, at Kabul ville falde, burde den have sat sig sammen med Folketingets partier og lavet en løsning. Så måtte man jo tage stilling til det i forhold til udsendelser,« siger Peter Skaarup.

Det er virkelig vigtigt i de her sager, hvor det handler om folks liv og lemmer, at vi holder tungen lige i munden Mattias Tesfaye, udlændinge- og integrationsminister

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) afviser at gå ind i konkrete sager og henviser til, at det er Flygtningenævnet, der afgør, om asylansøgere vil være i fare i deres hjemlande.

»Jeg kommer aldrig nogen sinde til at blande mig i Flygtningenævnets arbejde. Det er virkelig vigtigt i de her sager, hvor det handler om folks liv og lemmer, at vi holder tungen lige i munden,« siger han.

I juli var det velkendt, at situationen i Afghanistan var under markant forværring. Hvorfor traf du som øverst ansvarlig minister ikke en beslutning om at bremse udsendelser, indtil der var overblik over situationen?

»Så ville jeg jo gøre mig til overdommer over Flygtningenævnet. Det er allerede lovgivning om, at vi ikke skal udsende til tortur. Det er Flygtningenævnets opgave at sikre, at der ikke udsendes til tortur,« siger Mattias Tesfaye.

Enhedslisten har kaldt ministeren i samråd om udsendelserne til Afghanistan. Det er sat til 23. september.