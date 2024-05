Et tidligere EL-byrådsmedlem har stævnet sit gamle parti efter beskyldninger om sexistisk chikane.

Enhedslisten skal betale 10.000 kroner til det tidligere byrådsmedlem i Aarhus Viggo Jonasen og desuden anerkende, at udsagn fremsat i materiale, der omhandler eksklusion af Viggo Jonasen, er uden rimeligt grundlag.

Det oplyser Kasper Fuhr Christensen, der er advokat for det tidligere byrådsmedlem.

Dommen er blevet afsagt i Københavns Byret tirsdag.

I dommen lyder det, at der er sket en æreskrænkelse mod Viggo Jonasen. De 10.000 kroner er en tortgodtgørelse.

Viggo Jonasen blev ekskluderet af Enhedslisten efter næsten 30 år i partiet i 2022.

Det skete, fordi to byrådsmedlemmer berettede om sexisme og chikane af blandt andet partikollegaen Laura Bryhl.

Sagen drejer sig om udsagn fra Enhedslisten, der blev fremsat i et hæfte med titlen "Materiale til behandling af eksklusionssag vedr. Viggo Jonasen - Enhedslistens årsmøde 2022".

I hæftet lød det, at Viggo Jonasen gennem længere tid havde udøvet systematisk sexistisk chikane over for et medlem af Enhedslisten.

Det er de udsagn, som Enhedslisten skal anerkende, er ubeføjede - altså at de ikke bygger på et rimeligt grundlag.

Derudover skal Enhedslisten betale sagens omkostninger, der lyder på 35.750 kroner, fremgår det af dommen.

Det var Viggo Jonasen, der sagsøgte Enhedslistens hovedbestyrelse, for at få den til at anerkende, at udsagnene i hæftet var uden grund.

I hæftet, der omhandlede Jonasens eksklusion, lød det, at han ignorerede forslag stillet af Laura Bryhl og tilbageholdt informationer fra hende.

Det lyder blandt andet også, at han har sat spørgsmålstegn ved, om Laura Bryhl "kunne klare mosten" i byrådet, og at han gentagne gange har kaldt hende en studine, når de har talt i telefon sammen.

Om det skriver Københavns Byret i dommen, at Laura Bryhl var studerende, da han omtalte hende som studine, og at udtalelsen om at "kunne klare mosten" ifølge Viggo Jonasen er baseret på en vurdering ud fra det arbejdspres, man kan forvente i et byråd.

I dommen er der lagt vægt på, at der på grund af relationen mellem de to som partikolleger må forventes en forholdsvis fri meningsudveksling.

Også aldersforskellen mellem de to kan ifølge retten have haft betydning for, hvordan ord og udtryk forstås.

I en skriftlig kommentar udtaler Rasmus Holme, der er medlem af og ansvarlig for Enhedslistens Forretningsudvalg, at partiet tager rettens ord til efterretning.

- Det har dog ingen betydning for eksklusionssagen, som vi stadig mener skete på et helt korrekt grundlag. Derudover har jeg ingen kommentarer til sagen, lyder det.

/ritzau/