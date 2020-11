En 30-årig sygeplejerske, Lucy Letby, er blevet anholdt og sigtet for mordene på otte babyer på den spædbarnsafdeling på Countess of Chester Hospital i Cheshire, hvor hun arbejdede.

Hun sigtes samtidig for drabsforsøg på 10 spædbørn.

Den uhyggelige sag startede allerede i 2017, hvor politiet startede en større undersøgelse af 17 spædbørns død på afdelingen i perioden marts 2015 til juli 2016, skriver Sky News.

I samme periode kollapsede 16 spædbørn men overlevede.

Letby blev ifølge BBC anholdt i både 2018 og 2019 i forbindelse med efterforskningen, men blev siden løsladt, indtil hun igen kom i politiets varetægt i tirsdags.

Hun bliver stillet for en dommer i Warrington Magistrates' Court i dag, torsdag.

Tirsdag oplyste politiet i Cheshire, at forældrene til alle involverede børn bliver informeret løbende om sagens udvikling, og desuden modtager støtte fra politistyrkens specialuddannede betjente.

»Dette er en ekstremt svær tid for alle familierne, og det er vigtigt at huske, at omdrejningspunktet her er de efterladte familier, som søger svar på, hvad der skete med deres børn,« sagde efterforskningslederen Paul Hughes tirsdag til BBC.

Lucy Letby blev ansat på Countess of Chester Hospital i 2011, hvor hun blev færdiguddannet børnesygeplejerske fra University of Chester. Inden da havde hun arbejdet på hospitalet i tre år som praktikant som en del af sin uddannelse.