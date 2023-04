Lyt til artiklen

Forsyningstilsynet har meldt elproducent til politiet.

Årsagen er mistanke om ulovlig insiderhandel, skriver tilsynet i en pressemeddelelse.

I pressemeddelelsen fremgår det ikke, hvilken udbyder, der er tale om.

Kun at anmeldelsen handler om muligt brud på EUs forbud mod brug af intern viden i forbindelse med handler på det europæiske elmarked.

»Når en markedsaktør får adgang til viden, som kan have væsentlig betydning for prisdannelsen på markedet, har vedkommende pligt til at offentliggøre den pågældende viden, inden aktøren eventuelt handler på den,« siger Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt, og tilføjer:

»Vi har en begrundet mistanke om, at det ikke er sket i dette tilfælde, hvorfor vi nu har anmeldt selskabet til politiet.«