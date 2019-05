Syd- og Sønderjylland har en formodning om de afdøde ved en brand i Blåvand, men mangler endnu den endelige identificering.

Endvidere bliver brandårsagen fortsat undersøgt nærmere.

Det skriver Syd- og Sønderjylland i en udsendt pressemeddelelse.

To personer blev tidligere tirsdag fundet døde efter en voldsom brand i et hus på Bytoften i Blåvand. Syd- og Sønderjyllands Politi formoder, at de to afdøde er husets beboere, en 61-årig mand og 85-årig kvinde.

»Men det kan altså først siges med sikkerhed en af de nærmeste dage,« skriver politiet i pressemeddelelsen.

Derudover er årsagen til branden endnu ikke slået fast, hvorfor branden og dødsfaldene betragtes som 'mistænkelig'.

Både kriminalteknikere, hundeførere og efterforskere har været til stede ved adressen i Blåvand hele tirsdag og vil sandsynligvis være det i nogen tid endnu.

Opdateres...