En stribe af hærværk rettet mod personer, gravstene og bygninger med jødisk relation har ramt Jylland i weekenden.

Nu er endnu et eksempel dukket op.

Det er sket i den østjyske by Randers, hvor en bygning med en Davidsstjerne på siden er blevet overhældt med sort maling.

Hos Østjyllands Politi bekræfter man hændelsen, som man efterforsker.

»Vi har været deroppe tidligere i dag. Og der er tale om alvorligt hærværk,« siger vagtchef Jens Henrik Jensen til B.T.

»Vi kan ikke sige, hvad motivet helt præcist har været. Men vi har en mistanke om, at hærværket er rettet mod en specifik trosretning,« uddyber vagtchefen.

Kender du noget til sagen? Så vil B.T. gerne høre fra dig. Skriv til vores journalist Jeppe Elkjær på jepa@bt.dk.

Over weekenden, i forbindelse med årsdagen for Krystalnatten, hvor tusindvis af jøder i Tyskland blev udsat for hærværk og deportationer, har der flere steder i det jyske været hærværk mod jødiske personer, en gravplads og nu symboler på en bygning.

Blandt andet har Henrik og Ella fra Silkeborg fortalt til B.T., hvordan en jødestjerne pludselig var påklistret deres postkasse, mens en stribe jødiske gravstene på Østre Kirkegaard i Randers også blev udsat for hærværk lørdag.

Og derfor er politiet i Østjylland ekstra opmærksomme på sagen, fortæller Jens Henrik Jensen til B.T.

»Vi er opmærksomme på, om der er tale om en bestemt type hærværk mod bestemte symboler og personer. Og derfor vil vi gerne i kontakt med folk, der kan have set noget,« siger vagtchefen.

Hærværket mod bygningen, der til dagligt huser en bank, i det nye tilfælde fra Mariagervej i Randers er ifølge vagtchefen først noget, man er blevet opmærksom på søndag.

Bygningen på Mariagervej i Randers, hvor en Davidsstjerne er blevet forsøgt overhældt med sort maling i weekenden. Foto: ØXENHOLT FOTO

Men man formoder, at hærværket er sket før - muligvis lørdag, der er 81-årsdagen for Krystalnatten.

»Vi har først hørt om sagen i dag, men malingen er tør, så det er formentlig blevet kastet på en anden dag. Måske i går,« siger vagtchefen.

Han kan dog ikke svare på, hvorfor den specifikke bygning har en Davidsstjerne på siden.

Kender man noget til sagen, så kan Østjyllands Politi kontaktes på 114.