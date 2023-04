Der er sket endnu et færdselsuheld på Fynske Motorvej i østgående retning mellem Blommenslyst og Odense. En vognbane er spærret og politiet opfordrer til at være ekstra opmærksom på at holde afstand til forankørende.

En person er tidligere søndag afgået ved døden efter et færdselsuheld på den fynske del af E20 motorvejen, der søndag spærrede trafikken i flere timer.

»En person er afgået ved døden. Vi har underrettet familien,« fortæller vagtchef ved Fyns Politi, Henrik Strauss, til B.T.

Politiet vil ikke komme nærmere ind på omstændighederne for ulykken.

Trafikken glider igen på den fynske del af E20 motorvejen.

Søndag eftermiddag og aften var motorvejen spærret i østgående retning mellem Blommenslyst og Odense.

Afspærringen skyldtes et alvorligt færdselsuheld, skrev Fyns Politi på Twitter kort før klokken 18 søndag.

»Vi skal indtrængende bede bilister om at blive i deres biler og ikke rende rundt mellem vognbanerne!« lød det fra politiet.

Da flere bilister skulle have forladt deres biler og gået ud på motorvejen.

