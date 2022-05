Den spektakulære efterretningsskandale er på ingen måde færdig med at udvikle sig.

Tirsdag er det kommet frem, at sikkerhedschefen for Forsvares Efterretningstjeneste (FE) er sigtet for dokumentfalsk og pligtforsømmelse.

»Når man hører om den nye sag her, ryster man jo på hovedet. Men efterhånden er der jo intet, der kan overraske i det her sagskompleks,« konstaterer Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere operativ chef i Politiets Efterretningstjeneste.

I december blev den øverste chef for spiontjenesten, Lars Findsen, og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) sigtet for at have røbet statshemmeligheder.

I al ubemærkethed har den militære anklagemyndighed, Auditørkorpset, i omtrent samme periode rejst sigtelse mod sikkerhedschefen i FE. Sigtelsen blev rejst for »nogle måneder siden«, oplyser Auditørkorpset.

Auditørkorpset oplyser videre, at det er »en ansat« ved FE, der har været under efterforskning og er sigtet. Ifølge B.T.s oplysninger er der tale om spiontjenestens interne sikkerhedschef.

Politiken har tidligere afsløret, at sikkerhedschefen tilbage i 2017 blev bekendt med, at en kritisk it-medarbejder i FE i strid med interne regler optog sine samtaler med blandt andre spionchef Lars Findsen.

It-medarbejderen var kritisk over for spiontjenestens aflytningssamarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste NSA og er i dag kendt for at være whistlebloweren, der gik til Tilsynet med Efterretningstjenesterne med sine hemmelige båndoptagelser.

Senere rettede tilsynet en sønderlemmende kritik mod Forsvarets Efterretningstjeneste, mens Lars Findsen og flere andre medarbejdere blev hjemsendt. Det bliver anset som startskuddet til den »katastrofale« krise, det danske efterretningsvæsen nu er kastet ud i.

Spionskandalen I december blev den mangeårige chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Lars Findsen og tre andre tidligere eller nuværende ansatte i FE og Politiets Efterretningstjeneste (PET) anholdt og sigtet for at have lækket højtklassificerede oplysninger. Politiet har siden frafaldet sigtelsen mod en kvinde i sagen. Lars Findsen sad varetægtsfængslet i 71 dage, indtil landsretten 17. februar afgjorde, at han skulle løslades. Han er fortsat sigtet og nægter sig skyldig. Lars Findsen, de to efterretningsfolk og også tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) er sigtet efter den ekstremt sjældent anvendte paragraf 109 i straffeloven, som kan give op til 12 års fængsel.

Ifølge Politiken undlod sikkerhedschefen at skride ind over for medarbejderen trods sin viden om båndoptagelserne.

Sikkerhedschefen er nu sigtet for blandt andet at have fabrikeret en mail i et forsøg på at tørre ansvaret af på en overordnet i efterretningstjenesten, skriver avisen.

Auditørkorpset afviser at udtale sig om de konkrete sigtelser mod sikkerhedschefen.

»Vi har fået en anmeldelse om dokumentfalsk, og på baggrund af vores efterforskning har vi valgt at rejse sigtelse mod den person for dokumentfalsk og endvidere også pligtforsømmelse efter den militære straffelov. Jeg har ingen kommentarer til, hvad det nærmere indeholder,« siger auditør Claus Risbjerg til B.T.

Claus Risbjerg fastslår, at efterforskningen har »kørt fuldstændig uafhængig« af sagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksen og tilsynets kritik af efterretningstjenesten.

Den sigtedes forsvarsadvokat afviser at udtale sig om sagens indhold af hensyn til sagens karakter.

»Jeg vil kun sige, at han nægter sig skyldig,« siger forsvarsadvokat Torben Koch til B.T.

Auditørkorpset oplyser, at sagen mod sikkerhedschefen er færdigefterforsket og nu er under juridisk vurdering. Forventningen er, at der inden for »forholdsvis kort tid - nogle måneder«, er taget stilling til, om der skal rejses tiltale mod ham eller ej.

For den tidligere operative chef i PET »gør det ondt«, når han hører om den nye sigtelse.

»En sikkerhedschef skal jo være ansvarlig for, at regelsættet overholdes, og hvis han holder mund og undlader at underrette sin chef om, at han bliver optaget, er det helt ufatteligt. På den måde kan jeg godt forstå, at han er sigtet for pligtforsømmelse,« siger Hans Jørgen Bonnichsen.

Bonnichsen mener, at efterretningsskandalen efterhånden kalder på en tilbundsgående undersøgelse.

»Hele sagen trænger i aller højeste grad til en gennemgribende analyse. Ikke mindst for at finde ud af, hvem der er de ansvarlige, og deres muligheder for at have stoppet sagerne,« siger han.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Forsvarets Efterretningstjeneste og Forsvarsministeriet.