Endnu en person er sigtet i den store svindelsag, som i pressen bliver kaldt Britta-sagen, hvor Britta Nielsen er mistænkt for at svindle for mindst 111 mio. kroner.

Det bekræfter den sigtedes advokat Andro Vrlic overfor B.T.

»Det er korrekt, at jeg er advokat for den sigtede. Jeg kan ikke komme nærmere ind på omstændighederne, da vi afventer, at sagen skal for byretten i morgen (onsdag, red.) tidlig,« siger advokat Andro Vrlic.

Retsmødet kommer til at foregå i Københavns Byret klokken 9, oplyser advokaten.

»Det er et retsmøde omrking navneforbud i sagen,« siger Andro Vrlic.

Den sigtede person, der ifølge Ekstra Bladet er en mand, nægter sig skyldig.

Andro Vrlic ønsker ikke at oplyse, hvad sigtelsen lyder på.

Britta Nieslen er i øjeblikket varetægtsfængslet for bedrageri af særlig grov karakter. Hun står til fængsel på op mod 8 år.

Opdateres...