En tredje person er anholdt og sigtet for vold mod en 17-årig ung mand på Albertslund Station.

Det skriver Vestegnens Anklagere på Twitter.

Politiet har foretaget en anholdelse af en ung mand på 16 år, som efterfølgende er blevet varetægtsfængslet af Retten i Glostrup

Varetægtsfængslingen gælder frem til den 3. marts.

Den unge mand blev anholdt fredag morgen, skriver Københavns Vestegnens Politi, der bekræfter over for B.T., at anholdelsen er sket i sagen om overfaldet på 17-årige Marcus Alexander Aroli.

Om anholdelsen udtaler Københavns Vestegnens Politi følgende:

»Det er simpelthen lokalkendskab. Det er fordi, at vores dygtige lokalpoliti kender til mange af de grupperinger, der er rundt omkring i vores politikreds. Så det er derfor,« siger vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi til B.T.

Marcus Alexander Aroli blev, som B.T. tidligere har beskrevet, sidste fredag overfaldet helt uprovokeret af ni drenge, da han steg ud af toget på Albertslund Station sammen med sin lillesøster.

Det voldsomme overfald varede omkring en halv time med adskillige knytnæver i ansigtet, spark i knæhaserne og flere forsøg på at skubbe ham ud på skinnerne foran et tog.

Natten til søndag blev den første person anholdt i sagen.

Det drejede sig om en 17-årig mand, som blev varetægtsfængslet i 16 dage.

Tirsdag blev en anden person, en 15-årige dreng, anholdt, da han meldte sig selv.