Dykkere leder efter beviser og spor i vandet ud for Rungsted, hvor en ung mand blev dræbt lørdag aften.

I sagen om et blodigt opgør på Rungsted Strandvej lørdag aften, hvor en 20-årig mand fra Nivå blev skudt og dræbt, er endnu en person blevet anholdt.

Vedkommende blev anholdt søndag og bliver fremstillet i et grundlovsforhør mandag eftermiddag. Det bekræfter Nordsjællands Politi.

Ifølge Retten i Helsingør er den anholdte sigtet for drab, drabsforsøg og våben.

Søndag aften blev to mænd varetægtsfængslet i fire uger, mens tre andre mænd fik opretholdt deres anholdelse i tre døgn. De fem mænd er alle sigtet for drab og drabsforsøg, men nægter sig skyldige.

Lørdag aften fandt et blodigt opgør sted på Rungsted Strandvej nord for København. To grupper stødte sammen, og en 20-årig mand mistede livet, da han blev ramt af skud.

Fire andre blev såret ved den voldsomme episode. En af de øvrige blev også ramt af skud, mens én blev stukket med kniv, og de to sidste blev påkørt af en eller flere biler.

Mandag har dykkere arbejdet i vandet ud for Rungsteds kyst for at finde spor og beviser i sagen.

- Vi kan bekræfte, at vi er ude med dykkere. De leder efter muligt henkastede genstande, siger politiets pressekvinde.

Politiet vil ikke gå i detaljer med, hvad man leder efter. Det kan dog være kniven, som blev brugt i sammenstødet.

Politiet har allerede fundet et skydevåben og flere efterladte biler i området, men man har endnu ikke fundet en kniv, der kan være brugt.

Det er efter alt at dømme et opgør mellem to kriminelle grupper. Politiet har dog indtil videre ikke fastslået, hvad der gik forud for episoden, og om opgøret var planlagt.

/ritzau/