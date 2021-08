Endnu en mand har snydt sig ombord på et dansk evakueringsfly.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

»I nat anholdt vi en person, der ankom med evakueringsfly fra Afghanistan via Pakistan,« skriver politiet i tweetet.

Det drejer sig om en mand, der nu bliver sigtet for at have overtrådt sit indrejseforbud.

Han bliver fremstillet i dommervagten senere i dag.

»Vi har i nat anholdt en passager, der ankom med evakueringsfly, og det skyldes, at han har overtrådt et meddelt indrejseforbud gældende til 2023,« siger ledende politiinspektør ved Københavns Politi, Rasmus Bernt Skovsgaard til DR Nyheder.

Det er ikke første gang, at en afghaner, der allerede er udvist af Danmark, er udnyttet den kaotiske situation under tilbagetrækningen i Afghanistan til at flygte fra landet.

Mandag kom det frem, at en udvist 23-årig afghaner med tilknytning til den forbudte bande Loyal to Familia (LTF) havde sneget sig med på et af Udenrigsministeriets evakueringsfly fra Afghanistan.

Dansk Folkepartis gruppeformand Peter Skaarup langer på Twitter ud efter regeringen.

»Der er simpelthen ikke styr på evakueringerne,« skriver han.

Skaarup vil have regeringen til at skride til handling og ændre procedure på området.