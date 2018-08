Politiet har anholdt endnu en mand i forbindelse med et knivstikkeri under et masseslagsmål i Randers.

Randers. En 37-årig mand er søndag blevet varetægtsfængslet for forsøg på manddrab i fire uger ved Retten i Randers. Det oplyser vagtchefen ved Østjyllands Politi.

Manden er en af flere efterlyste i en sag om et knivstikkeri 11. august i Storegade i Randers. Politiet leder fortsat efter flere potentielle gerningsmænd.

Manden, der er bosat i Aarhus-området, blev anholdt lørdag eftermiddag i Nordsjælland. Det er ikke muligt at få oplyst, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Det var et slagsmål mellem 15 personer i Randers, der endte med, at en 22-årig mand fra Aarhus blev stukket tre gange med kniv.

Da han blev kørt på sygehuset efter episoden, var han i livsfare. Senere blev hans tilstand dog erklæret stabil. Den 22-årige fik en skade på den ene arm og i maveregionen.

Dagen efter blev en lokal mand på 26 år fra lokalområdet varetægtsfængslet frem til 6. september. Det skyldtes en begrundet mistanke om såkaldt kvalificeret vold.

Han kærede dog kendelsen om varetægtsfængsling til Vestre Landsret. I den forbindelse oplyste politiet, at man ledte efter tre personer, der skal have deltaget i overfaldet.

Men søndag meddeler vagtchefen fra Østjyllands Politi, at han ikke vil komme ind på, hvor mange man præcist leder efter. Motivet for det voldelige sammenstød er endnu ikke klarlagt.

