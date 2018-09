Fire dage før en planlagt retssag har politiet anholdt endnu en gerningsmand bag.

København. Tilbage i oktober døde en 43-årig mand efter at være blevet overfaldet på Strøget i København. I november blev en af de mistænkte anholdt og fængslet, og nu har Københavns Politi anholdt endnu en mand i sagen.

Det drejer sig om en 35-årig mand. Han er torsdag blevet fængslet. Og det var på en måde i sidste øjeblik, for på mandag begynder retssagen nemlig for anden gang.

Den 35-årige er tuneser, og dommeren i Københavns Byret vurderede torsdag, at der var risiko for, at han ville stikke af til udlandet, hvis han var på fri fod. Derfor blev han fængslet foreløbig frem til retssagen.

Sagen drejer sig om et overfald begået natten til 26. oktober i fjor. Det foregik ud for beværtningen Sams Bar på Strøget i København.

Her blev den 43-årige slået og sparket i ansigtet, og da politiet nåede frem, sad en kvinde ved siden af ham. Manden lå i aflåst sideleje, og der var hverken puls eller vejrtrækning, fortalte anklager Louise Nielsen under torsdagens retsmøde.

Mere end ti timer efter overfaldet afgik den 43-årige ved døden. Retsmedicinerne fastslog, at hans hjerne var svulmet op på grund af iltmangel.

Allerede tilbage i november blev en mand fængslet i sagen. Der er tale om en 41-årig mand, som nægter sig skyldig.

Og lige siden har politiet ledt efter en medgerningsmand, og han blev set onsdag aften på Christiania, hvor han blev anholdt.

Her var han i øvrigt i besiddelse af seks hashplader med en vægt på 596,6 gram.

Ved torsdagens retsmøde afviste den 35-årige at svare på spørgsmål om episoden ved Sams Bar, så formelt nægter han sig skyldig.

Anklager Louise Nielsen fortalte under retsmødet, at der var fundet dna fra ham på en knust flaske, som lå på gerningsstedet.

Hvad angår hashpladerne, så fortalte den 35-årige, at det var nogle, han holdt for en kammerat.

Sagen begynder på mandag. Faktisk skulle den allerede være begyndt 21. august i Københavns Byret. Men da den 35-årige ikke var pågrebet, så havde ingen fortalt ham, at han skulle møde i retten.

- Derfor valgte retten at aflyse retsmødet 21. august og dagen efter. Det var ikke blevet forkyndt for ham, at han skulle i retten, fortæller mandens advokat, Henrik Stagetorn.

Der er afsat flere dage end mandag til behandlingen af sagen, så dommen falder først på et senere tidspunkt.

/ritzau/