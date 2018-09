Flere kvinder og børn er blevet udsat for blufærdighedskrænkelser på stisystemerne i Greve. Politiet fik onsdag den sjette anmeldelse på en uge, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport.

»Lokalpolitiet i Køge tager sagerne om blufærdighedskrænkelse i Greve meget alvorligt,« skriver Midt- og Vestsjællands Politi.

Anmeldelsen i dag kom fra en 17-årig pige, der torsdag den 20. september blev blufærdighedskrænket på stisystemet ved Greve Centervej.

Hun kom gående ned ad stien, hvor en mand på hendes egen alder kom gående imod hende. Da de passerede hinanden, vendte han sig om og nev hende i ballerne med begge hænder. Da hun begyndte at skrige, løb han fra stedet.



Henter kort...

Kvinden beskriver manden som dansk af udseende, 17-18 år, kortklippet lyst hår og almindelig af bygning. Han havde hættetrøje og rygsæk på.

Politiet har de seneste dage advaret unge kvinder om at gå alene rundt på stisystemerne i Greve.

Det sker, efter politiet siden fredag den 21. september har modtaget nu i alt seks anmeldelser om blufærdighedskrænkelser på stisystemerne.

En kun 8-årig pige blev hevet i kjolen, en 11-årig pige befølt i skridtet og en 17-årig pige raget på brysterne.

Mandag fik politiet to anmeldelser, da to kvinder på henholdsvis 34 og 39 inden for få timer blev raget på brysterne og i skridtet. I dag fik politiet så den sjette anmeldelse i den voksende bunke af sager.

Politiet føler sig overbevist om, at der er tale om den samme gerningsmand.

I samtlige sager er manden enten gået, løbet eller cyklet hen til kvinderne, hvorefter han har befølt dem.

Signalementet lyder i alle tilfælde nogenlunde ens. Gerningsmanden beskrives som ung og dansk af udseende med rygsæk og hættetrøje. Han flygter, når kvinderne begynder at skrige.

»Politiet forsøger at identificere den mistænkte, der beskrives nogenlunde ensartet af ofrene, blandt andet ved at genafhøre de forurettede i sagerne,« skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Politiet advarer fortsat imod, at kvinder bevæger sig rundt alene på stisystemerne.