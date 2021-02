En hest er reddet i land, efter at den røg gennem isen på Bornholm. Søndag skete det samme tæt på Tarm.

En hest er mandag reddet i land efter at være faldet gennem isen på Bornholm.

Michael Bjørn, vagthavende hos Beredskabsstyrelsen Bornholm, fortæller, at det ikke er en let opgave at få en hest løftet op.

Ved indsatsen, hvor både Beredskabsstyrelsen og Bornholms Brandvæsen var med, blev tre mænd i dykkerdragter sendt ned til hesten.

- Vi fik stropper om maven på hesten, og så fik vi den op, så den selv kunne kravle op på kanten, siger Michael Bjørn.

Ifølge TV2 Bornholm tog redningsaktionen, hvor der var 16 mand involveret, halvanden time, efter at anmeldelsen kom kort før klokken 14.

Søndag morgen faldt en islandsk hest ifølge TV Midtvest gennem isen på en lille sø ved Ådum tæt på Tarm.

/ritzau/