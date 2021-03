Endnu en kvinde står nu frem og fortæller om voldsomt voldtægtsforsøg fra den tidligere amerikanske filmproducent Harvey Weinstein.

Han blev i 2017 anklaget for seksuelle overgreb, krænkelser og voldtægter mod flere end 100 kvinder, og afsoner i øjeblikket en 23 år lang fængselsdom. Nu kan han tilføje endnu en anklage til sin krænkelsesportfolie. Denne gang fra en ung kvinde der hedder Hayley Gripp.

Det fremgår ifølge Page Six af dokumenter fra et nyt sagsanlæg fra den unge kvinde.

Voldtægtsforsøget skulle være foregået tilbage i 2012, hvor Hayley Gripp kun var 19 år gammel. Her sad hun en novemberdag i lobbyen på Beverly Hilton og fik tiden til at gå, mens hun ventede på at skulle til en casting i området.

En ansat af Weinstein henvender sig til hende, starter en venlig samtale og inviterer hende med til morgenmad med flere personer fra filmindustrien.

Efter morgenmaden skulle den kvindelige ansatte have foreslået Hayley Gripp at møde 'en stor producer' i filmindustrien på et af hotellets værelser i stedet for at gå til casting, da det ifølge kvinden vil være bedre for Hayley Gripps karriere.

På hotelværelset møder Hayley Gripp ifølge retsdokumenterne Weinstein, og det hele tager en dramatisk drejning. Efter at have taget imod et glas vin får Hayley Gripp et blackout og mister bevidstheden.

Da hun kommer til sig selv, er hun fastgjort til et sofabord, og Weinstein gnubber sig op ad hende og rører ved hendes kønsorganer. Samtidig skulle han have kommenteret på, om hun mon var jomfru.

Det lykkedes dog Hayley Gripp at slippe fri efter at slået Weinstein i skidtet med en spids, knækket negl, så Weinstein må forlade lokalet og hente et håndklæde på badeværelset til det blødende kønsorgan.

På gangen møder Hayley Gripp kvinden, der førte hende til Weinstein, som åbenbart har holdt vagt ude foran hoteldøren.

Tilbage i 2012 anmeldte Hayley Gripp ikke Harvey Weinstein, hun var heller ikke en del af det massesøgsmål, der senere hen fandt sted mod Weinstein. Men nu står hun frem og anklager Weinstein for voldtægtsforsøg. Retssagen er endnu ikke afgjort.