Endnu en mand er torsdag formiddag blevet anholdt i forbindelse med sagen om den undvegne bandeleder, der tirsdag stak af fra Psykiatrisk Center i Slagelse.

Manden blev anholdt i forbindelse med en anden politiaktion i Hamborg. Han er den tredje anholdte i sagen.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, som beskriver den anholdte som værende 'en yngre dansk mand'.

Han er mistænkt for at have været blandt dem, der deltog i befrielsesaktionen af 24-årige Hemin Dilshad Saleh. Han er leder af den voldelige, københavnske bandegruppering NNV-gruppen.

Han er sigtet i en sag om et groft overfald i en frisørsalon på Nørrebro begået 16. september 2018, og han opholdt sig på Psykiatrisk Center i Slagelse i forbindelse med sin varetægtsfængsling.

I hvert fald indtil tirsdag kort før klokken 17. Her dukkede en mand op på centret, og i en medbragt kage havde han gemt to pistoler, som han og Hemin Dilshad Saleh truede personalet med.

Det lykkedes de to at tvinge en ansat til at åbne en sluse, så de kunne flygte. Udenfor ventede en håndfuld medgerningsmænd.

Bandeleder Hemin Dilshad Saleh har siden fortsat på fri fod, mens tre af de formodede gerningsmænd altså nu er anholdt.

To mænd blev onsdag anholdt under en - ifølge politiet - udramatisk aktion i det storkøbenhavnske område.

Den tredje anholdte opholder sig fortsat i Tyskland. For nu.

»Vi vil begære den anholdte udleveret til Danmark for at afhøre ham nærmere og fremstille ham i grundlovsforhør«, siger politiinspektør Kim Kliver.

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi efterforsker fortsat sagen intensivt og har i den forbindelse bedt slået grænsealarm og udstedt en europæisk anholdelsesordre.