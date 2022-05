I alt har der lørdag været fire anmeldelser om voldtægter under Aalborg Karneval, der regnes for Skandinaviens største karnevalsfest.

»De fire anmeldelser om voldtægt efterforskes intenst og i en af sagerne er anholdt er der anholdt en mistænkt. Ud over disse alvorlige sager, har der været foretaget fem anholdelser,« lyder det fra Anders Uhrskov, der er vicepolitiinspektør hos Nordjyllands Politi, i en pressemeddelelse.

Han kalder sagerne om voldtægter for meget beklageligt.



»Der har været anslået 90.000 mennesker til karnevallet i dag, men det ændrer ikke ved, at de fire sager vedrørende voldtægt er fire for mange. Det er meget beklageligt, at den slags sager er med til at skæmme den folkefest, som et karneval er,« siger Anders Uhrskov og tilføjer:

Her ses billeder af nogen af de festende ved Aalborg Karneval. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Her ses billeder af nogen af de festende ved Aalborg Karneval. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Vi arbejder med sagerne i dette øjeblik, og efterforskningen er i fuld gang og derfor kan vi ikke udtale os yderligere om sagerne nu.«

Ud over sagerne om voldtægt oplyser han, at der er skrevet under ti sager vedrørende overtrædelser af ordensbekendtgørelsen, hvor der ikke har været foretaget anholdelser.

Derudover er der skrevet omkring 45 sager for besiddelse af euforiserende stoffer.

»Karnevallet er generelt afholdt i en god stemning, på trods af de alvorlige hændelser, der har været,« siger Anders Uhrskov