En 31-årig mand mistede onsdag aften livet under et skyderi i Vollsmose.

Det bekræfter Fyns Politi i en pressemeddelelse.

Kort før midnat onsdag aften blev der affyret flere skud i den uroplagede Odense-bydel, og to personer blev ramt.

En af dem blev så alvorligt såret, at han kort efter afgik ved døden. Den anden person er hårdt såret, men meldes i stabil tilstand. Begge mænd er 31 år gamle.

To person blev skudt i Vollsmose sent onsdag aften. Torsdag er politiet massivt til stede i bydelen.

Skyderiet skete inde i selve boligområdet Egeparken i Vollsmose i den uroplagede bydel, og politiet er torsdag stadig massivt til stedet i området.

»Vi har afspærret gerningsstedet derude, og vi er stadig i gang med undersøgelserne, og det vil vi være en god del af dagen.«

Det sagde vagtchefen ved Fyns Politi, Steen Nyland, til B.T. tidligt torsdag morgen.

Han ønskede ikke på daværende tidspunkt at komme nærmere ind på omstændighederne omkring skyderiet.



I pressemeddelelsen oplyser Fyns Politi, at man mener, at skyderiet er en udløber af en igangværende konflikt mellem personer fra flere grupperinger.

'Vi har på stedet fundet flere patronhylstre, ligesom der er gjort en række andre fund. Vi kan ikke sige yderligere nu, men efterforskningen går i flere retninger og fortsætter på fuld kraft,' hedder det blandt andet.

B.T.'s reporter på stedet fortæller, at der torsdag formiddag vrimler med både uniformerede betjente og kriminalteknikere i hele Vollsmose torsdag formiddag. Politiet har også sat en mobil politistation op.

Der er tilsyneladende tale om et meget stort gerningssted, for politiet har afspærret hele parkeringspladsen foran Egeparken. Her går mindst 10 af politiets teknikere rundt og sætte små gule skilte op, når de finder noget af interesse.



Også i sidste uge blev der affyret skud i bydelen, skriver Fyens.dk. Fire blev anholdt i den forbindelse, men de blev løsladt uden sigtelser efter at være afhørt af politiet.

Som følge af skudepisoden blev der torsdag i sidste uge indført en visitationszone, der dækker en større del af Odense.

Vollsmose er Danmarks største ghetto-område. Der bor cirka 11.000 mennesker i området.

Netop Egeparken er et af de steder, hvor der bor rigtig mange mennesker