En 23-årig døde på stedet, da to biler natten til mandag ramte hinanden på E45 mellem Aarhus og Randers.

En trafikulykke på E45 Nordjyske Motorvej har natten til mandag kostet en 23-årig mand livet.

Det fortæller Morten Bang Rasmussen, vagtchef ved Østjyllands Politi, til Ritzau.

Ulykken skete på motorvejsstrækningen mellem Hadsten og Sønder Borup.

- Der er to biler involveret, og de nærmere omstændigheder omkring ulykken er ved at blive undersøgt. Men det tyder på, at påkørslen kan være sket, da en af bilerne undviger en hjort, der har befundet sig på vejbanen, siger Morten Bang Rasmussen.

Ifølge vagtchefen nåede redningsmandskab i form af både ambulance og helikopter hurtigt frem, men den unge mand blev erklæret død på stedet.

Han befandt sig i en bil, der kørte i nordgående retning, da ulykken indtraf.

De pårørende er underrettet.

To andre er lettere tilskadekomne efter ulykken. De er bragt til Randers Sygehus.

E45 Nordjyske Motorvej har siden kort efter midnat været spærret i begge retninger, mens oprydningsarbejdet pågår.