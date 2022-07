Lyt til artiklen

Det gik helt galt, da en 17-årig teenagepige onsdag aften kørte ved havnen i Struer.

Det skriver TV Midtvest.

For det første havde hun ikke kørekort.

Og for det andet endte hun med at køre den Suzuki Alto, hun sad bag rattet i, i havnebassinet omkring klokken 23.

»Hun har åbenbart ikke lært, at man skal holde ved kanten,« siger vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, Anders Olesen, til TV Midtvest.

Med sig i bilen havde hun en 17-årig veninde.

Ingen af de to kom dog heldigvis noget til i forbindelse med uheldet, som sendte dem en tur i vandet.

Den 17-årige fører af bilen kan dog se frem til at blive sigtet for at have kørt uden kørekort, skriver lokalmediet.