»Hvis vi kan smække benene op og se 90-årsfødselsdagen, så vil vi helst det«.

Det siger sekretariatschef hos Danske Beredskaber Bjarne Nigaard.

De smalle gader og mange mennesker, der bor tæt, er en del af storbyens charme. Men når det kommer til fyrværkeri, så kan det gå grueligt galt nytårsaften.

Alene Hovedstadens Beredskab havde 92 udrykninger fra 31. december kl. 12 til 1. januar kl. 04 2020/2021 - altså de 16 timer hvor fejring foregår. Tidligere år har tallet ligget over 100.

Og stod det til beredskaberne ville de da helst have lov at holde fri nytårsaften. Men selvom det ikke kan lade sig gøre, så opfordrer Danske Beredskaber nu til, at alle gør sit for at forebygge ulykker.

»Hvis man bor et sted med åbne marker omkring sig, er det jo relativt anderledes i forhold til affyrring af fyrværkeri, end hvis man bor i byen,« siger Bjarne Nigaard.

Derfor opfordrer han og Danske Beredskaber nu alle til at gøre én ting, der kan forebygge ulykker nytårsaften:

Oprydning.

Fem råd til et brandsikkert nytår Luk og lås døre til garage og skur

Placer affaldscontainere mv. i god afstand fra bygninger, luk låget og lås dem om muligt

Fjern brandbart materiale fra carport, altan, kælderskakt og lignende

Benyt kun godkendt fyrværkeri og overhold sikkerhedsafstandene, der skal fremgå af fyrværkeriet. Husk dobbelt afstand i vindens retning

Brug fyrværkeriet, som det er tiltænkt, og hvor det er tiltænkt – og hold afstand! Kilde: Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen

»Netop fordi en raket ikke altid lander, der hvor man regner med, så er det en god ide lige at tage en tur om huset og lukke låget på blandt andet papcontainere og lignende og fjerne dem fra facaden,« siger Bjarne Nigaard.

Det samme gælder for altaner og baggårde, hvor pap og andet affald kan blive antændt af raketter.

På landsplan går lige under halvdelen af beredskabets udrykninger nytårsaften til brande opstået i affald.

Og det er netop raketterne, der kan lave ulykker. Derfor er der også særlige regler, du skal forholde dig til inden lunten bliver tændt, skriver Sikkerhedsstyrelsen.

Du skal altid overholde den sikkerhedsafstand, der fremgår af fyrværkeriet

Du må ikke anvende raketter nærmere end 10 meter fra bygningsåbninger

Hvis du affyrer raketter, er afstandskravet 200 meter til bygninger med let antændeligt tag, brændbare oplag og brændbar vegetation.

Sikkerhedsafstanden fordobles i blæsevejr

Men fredag formiddag er Bjarne Nigaard endnu fortrøstningsfuld.

»Lige nu glæder jeg mig over vejret. Det er vindstille og vådt, og det er drømmen for en brandmand,« siger Bjarne Nigaard.