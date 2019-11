Gravstene er blevet væltet og overmalet med grøn maling, jødestjerne sat på en postkasse, davidsstjerner forsøgt skændet, og 'jude' malet på jødisk mindesmærke.

Alle de ting - og flere - er fundet sted i det, der kan ses som et koordineret angreb mod steder og personer med forbindelse til jødedommen herhjemme i løbet af weekenden.

Hos Det Jødiske Samfund i Danmark er man rystet over de mange hadforbrydelser rettet mod deres samfund.

»Det er toppen af isbjerget, da der er et stort mørketal, som Rigspolitiet også netop har været inde på i deres opgørelse over hadforbrydelser. Og det omfatter ikke ytringer på internettet, som er meget omfattende,« lyder det i en udtalelse fra formanden for Det Jødiske Samfund, Henri Goldstein.

84 gravsted på den jødiske gravplads på Østre Kirkegård i Randers er blevet overmalet med grøn malling. Foto: Randers Kommune Vis mere 84 gravsted på den jødiske gravplads på Østre Kirkegård i Randers er blevet overmalet med grøn malling. Foto: Randers Kommune

»Alle hadforbrydelser er alvorlige. Men jøderne er under et særligt stort pres, fordi vi er et relativt lille samfund, og fordi vi er presset for flere sider,« uddyber han.

De mange antisemitiske hadforbrydelser har fundet sted over store dele af landet.

I Silkeborg fandt parret Ella og Henrik Chievitz lørdag morgen en jødestjerne, som dem jøder i Nazityskland fik på tøj og beboelse, på deres postkasse.

Postkassen med påklistret jødestjerne. Privatfoto Vis mere Postkassen med påklistret jødestjerne. Privatfoto

I Randers blev 84 jødiske gravsten udsat for hærværk - flere blev væltet, og resten blev overmalet med grøn farve.

Et andet sted i den østjyske by blev en bygning med en jødestjerne på siden udsat for sort maling.

I Aalborg blev der skrevet 'jude' på jødisk mindesmærke ved en gravplads.

I Aarhus er der fundet jødestjerne-klistermærker flere steder rundt om i byen.

Davidsstjerne malet på en husmur i Vallensbæk Strand. Foto: Privatfoto Vis mere Davidsstjerne malet på en husmur i Vallensbæk Strand. Foto: Privatfoto

Og i Vallensbæk Strand på den københavnske Vestegn blev en davidsstjerne malet på en husmur hos en jødisk familie.

Alle tilfældene ser ud til at være begået lørdag, der markerede 81-året for Krystalnatten i Tyskland, hvor hundredvis af jødiske hjem og forretninger blev raseret, og tusindvis af jødiske mænd blev sat fast af det nazistiske regime.

Hos Det Jødiske Samfund ser man en klar sammenhæng:

»At det sker lige præcis på årsdagen for Krystalnatten, er bevis på, at det tænkesæt, der førte til holocaust, eksisterer i 2019,« siger Henri Goldstein og uddyber:

Bygningen på Mariagervej i Randers, hvor en Davidsstjerne er blevet forsøgt overhældt med sort maling i weekenden. Foto: ØXENHOLT FOTO Vis mere Bygningen på Mariagervej i Randers, hvor en Davidsstjerne er blevet forsøgt overhældt med sort maling i weekenden. Foto: ØXENHOLT FOTO

»Og at der er mennesker, som er parat til at gå til ekstremer for at føre denne menneskefjendske ideologi ud i livet. Det skal ses i denne historiske kontekst, og må derfor tages meget alvorligt, også selvom der heldigvis ikke er mennesker, der er kommet til skade.«

De mange sager har fået stor opmærksomhed herhjemme.

Statsminister Mette Frederiksen gik søndag aften ud og tog kraftig afstand fra det omfattende hærværk og hatecrime.

'Antisemitisme og racisme har ingen plads i vores samfund. Og weekendens angreb på en jødisk gravplads i Randers er både et angreb på danske jøder og alle vi andre,' skrev statsministeren og uddybede:



'Det gør mig ondt at tænke på, hvordan det må være, at se sine elskedes sidste hvilested udsat for så modbydeligt hærværk. Ligesom det er stærkt ubehageligt, at en davidsstjerne er sat på postkassen hos en dansk-jødisk familie i Silkeborg. Vi må fordømme det, og myndighederne må gøre, hvad de kan, for at opklare de her forbrydelser.'

Det er dog langt fra kun i Danmark, klistermærker og hærværk mod jøder har fundet sted.

Også i Sverige har en lang række personer og instanser med jødisk tilknytning oplevet hærværk eller at få påklistret jødestjerner.

Ifølge Det Jødiske Samfund i Danmark sker der i disse år en stigning i antallet af antisemitiske hændelser.

Hærværk mod et jødisk mindemærke i Aalborg. Foto: Thomas Helgesen Vis mere Hærværk mod et jødisk mindemærke i Aalborg. Foto: Thomas Helgesen

I 2017 registrerede organisationen 30 tilfælde. Det tal var i 2018 steget til 45.

Alene weekendens sager i Danmark beløber sig op i mindst otte bekræftede tilfælde - flere andre potentielle, som B.T. er blevet gjort opmærksom på, er ikke officielt blevet bekræftet.

Hos Østjyllands Politi, der har oplevet to episoder i løbet af weekenden, kunne den vagthavende bekræfte, at politiet arbejder på sagerne, der bliver beskrevet som »alvorligt hærværk«.

»Vi er opmærksomme på, om der er tale om en bestemt type hærværk mod bestemte symboler og personer. Og derfor vil vi gerne i kontakt med folk, der kan have set noget,« sagde vagtchef Jens-Henrik Jensen.