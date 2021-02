To trafikanter er kørt sammen syd for Thisted, og hovedvejen Oddesundvej er derfor spærret mandag morgen.

Der er sket en alvorlig trafikulykke på Oddesundvej syd for Thisted, og hovedvejen er derfor spærret mandag morgen.

Det fortæller vagtchef Simon Skelkjær fra Midt- og Vestjyllands Politi til Ekstra Bladet mandag morgen.

- Det eneste, jeg kan bekræfte her og nu, det er, at det er et alvorligt færdselsuheld. Det er en scooter og et andet køretøj, der er kørt sammen lige syd for Thisted, siger vagtchefen.

Politiet oplyste omkring klokken 06.30 på Twitter, at der var sket en trafikulykke på Oddesundvej ud for Næstrupvej. Det ligger to kilometer syd for Thisted.

På grund af ulykken er Oddesundvej blevet spærret, og der er omkørsel via Åsvej.

En bilinspektør er blevet tilkaldt for at forsøge at kaste lys over omstændighederne ved ulykken.

Det er kutyme i trafiksager, hvor en person kommer alvorligt til skade eller mister livet.

/ritzau/