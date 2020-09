Fire mænd er tirsdag anholdt for svindel med coronahjælp. En er revisor, mens to hører til rockermiljøet.

Fire mænd, herunder en revisor, er tirsdag blevet anholdt for at forsøge at svindle med coronahjælpepakker.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

De mistænkes for via to virksomheder at have søgt om lønkompensation for knap 1,5 millioner kroner til 26 medarbejdere.

Pengene nåede dog ikke at blive udbetalt.

Erhvervsstyrelsen afviste ansøgningerne, fordi der blandt andet var indsat falske personnumre, skriver politiet.

Den formodede svindel er blevet opdaget af specialenheden Særlig Efterforskning Øst (SEØ), der hører under Københavns Politi.

To af mændene sidder nemlig fængslet i en anden sag, og det er via den efterforskning, at SEØ fik mistanke om det formodede bedrageri.

Politiinspektør i SEØ Torben Henriksen er glad for anholdelserne.

- Vi ser med stor alvor på, at kriminelle forsøger at udnytte den sårbare situation, som hele samfundet befinder sig i i øjeblikket. Derfor er jeg også tilfreds med dagens anholdelser, siger han i meddelelsen.

I forbindelse med anholdelserne har politiet ransaget flere adresser, herunder på en af de anholdtes arbejdspladser. Her arbejder han til daglig som revisor.

- Efterforskningen peger dog på, at bedrageriet er sket i den anholdtes fritid og dermed uafhængigt af vedkommendes ansættelsessted, står der i meddelelsen.

Blandt de anholdte er også to, der har forbindelse til rockermiljøet.

De anholdte fremstilles efter planen i et grundlovsforhør onsdag ved Retten i Glostrup. Her vil en anklager begære dem varetægtsfængslet.

/ritzau/