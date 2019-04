Politiet modtog en anmeldelse klokken 11.29 om brand i en ejendom i Odense, som udvikler røg.

En person er bragt til Odense Universitets Hospital for at blive observeret for røgforgiftning efter en brand i Odense.

Politiet opfordrer borgere, der har opholdt sig i røgen og oplever gener, til at tage kontakt til en læge. Det skriver politiet på Twitter.

Politiet modtog klokken 11.29 en anmeldelse om, at det brændte i en virksomhed på Egelundsvej i den sydlige del af Odense.

- Branden har givet en del røgudvikling, siger vagtchefen ved Fyns Politi.

I første omgang var der ikke melding om, at nogen var kommet til skade, men efterfølgende er én person kørt på hospitalet.

- Umiddelbart ser det ud til at være aftagende, men det kan blusse op igen, lød det tidligere fra vagtchefen.

Bygningen har tre etager, og branden har spredt sig til taget. Både politi og brandvæsen er ude på stedet.

/ritzau/