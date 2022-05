En person er kommet meget slemt til skade i Middelfart efter en gaseksplosion på Korsholm Alle.

Det oplyser Steen Nyland, der er vagtchef ved Fyns Politi, til B.T. Meldingen lyder, at situationen er meget alvorlig.

»Klokken 12.04 får vi en anmeldelse om en ulykke. Det viser sig at være tale om en 49-årig mand i en udgravning. Han har arbejdet med en fjernvarmeledning, der har ligget op ad en gasledning, hvor han formentlig har lavet noget svejsearbejde.«

»Pludselig sker der en eksplosion, men hvorfor gassen kom ud af røret, ved vi ikke endnu.«

Det brændte rigtig længe, da gassen blev ved med at fosse ud af røret, og det var først, da gasselskabet lukkede for gassen, at branden stoppede.

Den pågældende person er fløjet med helikopter til Rigshospitalet med svære forbrændinger.

»Han er umiddelbart ikke ved bevidsthed og er svært tilskadekommen. Det er absolut alvorligt.«

Politiet arbejder i øjeblikket stadig på adressen, og man har tilkaldt Arbejdstilsynet.

De pårørende er underrettet.

B.T. følger sagen.