En mand er onsdag sprunget ud fra Storstrømsbroen.

Det oplyser Sydsjællands Politi til B.T.

»Vi har fået en anmeldelse om, at en mand er sprunget ud fra broen. En helikopter er lige ankommet til stedet for at lede efter ham, og vi har også både på vej,« fortæller vagtchef Lars Denholt.

Kort efter 19.05 oplyser Sydsjællands Politi på twitter, at manden er fundet og reddet op af vandet.

Opfølgning på Storstrømsbroen. Personen der sprang er fundet og reddet op af vandet. Han bliver fløjet til Rigshospitalet omgående. Vi kan ikke oplyse noget om hans tilstand. Vi er færdige på stedet og trafikken kører normalt på broen igen. #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) January 16, 2019

Manden blev omgående fløjet på Rigshospitalet.

Politiet kan dog ikke oplyse noget om hans tilstand på nuværende tidspunkt.

Imens eftersøgningen stod på, dirigerede politiet trafikken væk fra stedet.

Nu er politiet dog færdige på stedet, og trafikken kører normalt igen.

