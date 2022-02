En person er reddet ud af en lejlighed på Guldbergsgade i København.

Det sker efter, at politiet fik en anmeldelse om, at der kom røg ud fra lejligheden.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Martin Kajberg til B.T.

»Vi er tilstede derude efter en anmeldelse om røgudvikling, men lad mig understrege at det er en bagatel,« siger han.

Årsagen til røgen formodes at være en lampe eller et lys, der er faldet ned i en kurv med noget vasketøj.

Brandvæsnet er tilstede og har stoppet røgen i at udvikle sig.

En person er blevet kørt på hospitalet for at blive tjekket for kulilteforgiftning.

Vagtchefen oplyser, at ingen andre lejlighder er blevet evakueret, og der er ingen risiko for spredning af røgen.