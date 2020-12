En person er omkommet, mens en anden er i kritisk tilstand efter et dramatisk solouheld på Fyn.

Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Ulykken blev anmeldt klokken 14.51 til politiet ved Korinth.

Her lød meldingen, at en bil var væltet rundt i et soloulykke.

Efterfølgende brød bilen i brand. Og en person omkom, mens en anden er i kritisk tilstand, lyder det fra politiet.

Politiet, brandvæsen og ambulancer arbejder lige nu på stedet.

Derudover har politiet ikke yderligere oplysninger i skrivende stund, lyder det.

